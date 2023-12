Es presenta la 'Guia botànica de la serra de Tramuntana'

S'acaba de publicar el llibre 'Guia botànica de la serra de Tramuntana' (Gorg Blau, 2023) dels autors Gabriel Vicens i Bartomeu Bonet que serà presentat el proper divendres 15 de desembre a Can Alcover (carrer de Sant Alonso, 24 de Palma).

'Guia botànica de la serra de Tramuntana' és un llibre de 305 pàgines amb pròleg de Maurici Mus (UIB) i Josep A. Rosselló (UV, Jardí Botànic).

Es tracta d'una guia didàctica i divulgativa que vol acostar la botànica i l'observació naturalista a totes aquelles persones amants de la natura, de l'excursionisme i el senderisme. És una contribució a la valoració del nostre patrimoni natural i cultural, molt especialment d'un lloc tan singular i emblemàtic per a Mallorca com és de la serra de Tramuntana. La guia s'adreça a totes aquelles persones que, sense ser especialistes, tenen interès per la botànica i es volen introduir en aquest camp, al mateix temps pretén establir un vincle entre la botànica de camp, l'observació naturalista i l'excursionisme.

'Guia botànica de la serra de Tramuntana'

Després d'una breu introducció a la serra de Tramuntana, la publicació incorpora, de manera didàctica, pautes senzilles d'identificació per ajudar al reconeixement de la morfologia vegetals. Seguidament reuneix un total de 160 fitxes de les espècies més representatives de la flora vascular de la serra de Tramuntana. A més de la descripció general, les fitxes mostren de forma gràfica la informació més bàsica (família, distribució, hàbitat, etc.). Les excel·lents fotografies que acompanyen les fitxes s'han fet expressament per a aquesta guia, en els hàbitats i condicions naturals, a fi de mostrar l'aparença real de la planta i el seu entorn.

L'altra part important de la publicació és el recull de més d'una dotzena d'itineraris d'interès botànic situats al llarg de tota la serralada. Els itineraris són molt diversos, alguns de més fàcils i altres de més complicats, però tots aptes per a qualsevol persona que practiqui l'excursionisme.

Finalment, el volum ofereix també una àmplia bibliografia, un glossari terminològic i un apèndix on figura la relació taxonòmica detallada de les famílies i espècies considerades.

Diversitat vegetal

Les Illes Balears, i molt especialment Mallorca i la seva serralada de Tramuntana, són un dels indrets dels Països Catalans amb una diversitat vegetal realment destacable i amb un dels índexs d'endemicitat més elevats dels territoris de parla catalana, juntament amb determinades zones dels Pirineus catalans, les Serres Diàniques del País Valencià o algunes zones puntuals com ara el massís dels Ports (entre Catalunya i el País Valencià). La publicació vol divulgar la gran riquesa d'espècies vegetals i d'ecosistemes de l'emblemàtica serra de Tramuntana mallorquina, declarada Patrimoni Mundial per la Unesco (2011), i acostar el món de la botànica a les persones amants de la natura i de tantes activitats culturals i ambientals en el medi natural.

Els autors

Gabriel Vicens Mir: Biòleg i professor, és una persona lligada a la docència de la Biologia i dels llenguatges d'especialitat cientificotècnics. Institucionalment, ha estat responsable de diverses institucions, com ara conseller de Medi Ambient i Mobilitat del Govern de les Illes Balears. És autor del Diccionari de biologia per a l’ensenyament (1994), La flora de la serra de Tramuntana (2000), Català científic per a les ciències de la vida (2003) i de nombrosos articles i treballs de recerca.

Bartomeu Bonet Oliver: Químic i professor, és un persona lligada al món de l'excursionisme i de les activitats de muntanya en el medi natural. Aficionat a la fotografia, compta amb un extens arxiu fotogràfic, especialment de la serra de Tramuntana. És autor dels llibres: La flora de la serra de Tramuntana (2000) i El llibre de la neu (2022). Centra la seva activitat en l'àmbit de l'educació, el muntanyisme i el medi ambient.