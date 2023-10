Creix la participació en les mobilitzacions de solidaritat amb Palestina

Prop de 2.000 persones han clamat, en una manifestació, aquest diumenge, a Palma, per la llibertat de Palestina,

La manifestació, que s'ha sumat a altres celebrades aquesta mateixa jornada en diferents ciutats d'Europa, ha començat a la plaça d'Espanya i, després, ha continuat per carrer Oms, La Rambla i carrer Unió, fins a finalitzar en el Passeig del Born.

Durant el recorregut, els manifestants, que portaven pancartes exigint la llibertat per a Palestina, han cridat consignes com 'des del riu fins la mar, Palestina llibertat', 'no és una guerra és un genocidi' o 'visca la lluita del poble palestí'

Per aquest motiu, han exigit que «la pau prevalgui i cessin de manera immediata les hostilitats perquè es posi fi al cicle interminable de violència i patiment que està vivint la població civil».

Al final, s'ha llegit un manifest, en el qual s'explicava que totes les persones que s'han manifestat aquest diumenge a Palma ho han fet per a expressar la seva solidaritat amb el poble de Palestina, que té dret a existir, a desenvolupar-se en pau i llibertat.

Segons els manifestants, la partició del territori per l'ONU en 1947 va ser «injusta» però que, a més, «mai es va complir». «Des del primer moment, les conseqüències per als palestins han estat terribles: expulsions massives, robatori de recursos, assassinats, destrucció d'habitatges palestins, detencions arbitràries, fins i tot de nins, sense causa ni judici», han denunciat.

Així, han lamentat que «en els darrers anys, la Franja de Gaza s'ha convertit en un camp de concentració a cel obert». «Ara», han afegit, «va camí de convertir-se també en un cementiri massiu, per bombes, per set, per fam, per malalties...».

Finalment, davant aquest escenari, els manifestants han fet una crida a la comunitat internacional per «garantir que es dugui a terme un procés polític més ampli que aconsegueixi posar fi a l'ocupació i al bloqueig de Gaza».

«Un procés», han continuat, «que abordi les qüestions relatives a l'estatus final, que inclouen l'estatus de Jerusalem, les fronteres, la seguretat i els drets d'aigua, així com la llibertat de moviments de la població palestina i el dret al retorn de les persones en la diàspora».

Palestina viu i aixeca onades de solidaritat. Visca Palestina lliure!, han conclòs els participants a la tercera manifestació de suport al poble palestí a Ciutat des de l'inici del conflicte.