Francina Armengol, a la llista Forbes de les 100 dones més influents de l'Estat espanyol

Forbes Women ha presentat per segon any consecutiu la llista de 'Les 100 dones més influents a Espanya' en un dinar conduït per Leticia Iglesias, periodista i presentadora de TVE, a Madrid.

A l'hotel Rosewood Villa Magna s'han donat cita des de polítiques, dissenyadores i investigadores, fins a agents culturals, empresàries, investigadores, locutores, artistes i periodistes, que han destacat per algun motiu enguany. «Dones que són sinònim de lideratge, innovació, futur i reivindicació», destaquen els organitzadors.

Les 100 dones d'aquesta llista, que Forbes Women presenta per segon any consecutiu, «no només tenen poder i influència sobre elles mateixes, sinó també sobre la resta de la societat». Entre aquestes 100, Forbes ha triat tres dones mallorquines: Francina Armengol, Sabina Fluxà i Encarna Piñero. I així les han presentades:

Francina Armengol, presidenta del Congrés dels Diputats

«L'agost passat va ser elegida presidenta del Congrés i va passar a ser la tercera autoritat de l'Estat. Coneguda per la seva facilitat per arribar a acords i el seu suport al federalisme, entre les seves propostes hi ha l'ús de llengües cooficials a la seu nacional. Farmacèutica i política, com son pare, el 2015 es va convertir en la primera dona a ser presidenta de les Balears, càrrec que va ocupar fins al 2023. Està soltera i té dos fills».

Sabina Fluxà, vicepresidenta i CEO d'Iberostar

«La filla gran de Miquel Fluxà, que des del 2017 assumeix les responsabilitats derivades del càrrec de consellera delegada, encara veu l'empresa —present a 16 països, amb 97 hotels i més de 33.000 treballadors— com a familiar. El llegat, l'expansió i la responsabilitat d'un model de turisme responsable és a les seves mans, però són tasques que compleix juntament amb la seva germana Gloria, també vicepresidenta del grup».

Encarna Piñero, CEO i copropietària de Piñero

«Fa 30 anys que és a la companyia familiar i des del 2017 està al capdavant del grup, que en els darrers cinc ha reforçat la seva globalització. El 2022 HIP li va atorgar el reconeixement Lifetime Achievement Award. No està sola en aquest viatge, l'acompanyen sa mare, Isabel, presidenta del grup, i les germanes Isabel, encarregada de comunicació i sostenibilitat, i Lydia, presidenta de la comissió d'inversions. Family business».