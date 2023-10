La Lliga Tramuntana Wannahop de videojocs aglutinarà 400 persones a les finals presencials en català

Aquest cap de setmana se celebren a Mallorca les finals presencials de la Lliga Tramuntana Wannahop de videojocs, una competició a nivell balear dels videojocs Teamfight Tactics, League of Legends i Valorant, que s'ha dut a terme els darrers mesos i que culmina aquest cap de setmana amb les finals presencials al poliesportiu Guillem Timoner de Felanitx.

L'esdeveniment, totalment gratuït, s'emmarca dins de la Felanitx Tech Weekend i comptarà al llarg del cap de setmana amb la participació de diverses personalitats dels esports electrònics, com ara l’streamer 2bNiceTFT, el coach i analista de videojocs mallorquí Kiwii i el Reporter dels Esports. També es durà a terme una taula rodona sobre el passat i el present dels videojocs a les Illes.

A les finals presencials s'enfronten vuit persones en la categoria de TeamFight Tactics: Paul Shelby, Kimara, Eupho, Asesinight, Lynnc, Marc, Dopico i Nenex. A Valorant, els equips que han arribat a la final han estat Tori Team, UIB esports, Uroboros esports i CDC. En la categoria de League of Legends, els equips Parakeet Gaming, Endjoy, CDC i Nyitus lluitaran per a proclamar-se campions de les Balears. Els partits comptaran amb retransmissió i comentaristes en directe en una pantalla gran i íntegrament en català.

La competició compta amb el suport de Riot Games, empresa mare dels videojocs Teamfight Tactics, League of Legends i Valorant, ja que la Lliga Tramuntana Wannahop forma part del Circuit Tempesta com a torneig comunitari.

Des de l'organització de la Lliga Tramuntana han explicat que «Balears pot i ha de ser capdavantera en el món dels videojocs i posar-se a l'altura de Barcelona i Madrid, on els esports electrònics ja compten amb un públic estable que assisteix als esdeveniments de manera massiva. Aquí a les Illes encara ens queden passes per donar, però estam convençuts que anam per bon camí».

El públic podrà gaudir a l'esdeveniment de food trucks i de diversos tallers per a infants, joves i adults, a més d'una zona retro on hi haurà un torneig del Tetris Classic Nintendo Nes i diversos estands. La Felanitx Tech Weekend també compta amb una Lan Party, on els usuaris poden portar els seus ordinadors i jugar sense límit de temps.

Toni Rosselló, president de la Lliga Tramuntana Wannahop, ha explicat que «els videojocs compten a Balears de molt de públic de diverses edats, i podrien ser avui dia un element clau per a la diversificació econòmica de les illes. La indústria dels videojocs té molt potencial aquí a les illes, per això nosaltres apostem per ells de manera decidida. Si en altres països s'omplen estadis, aquí a les illes també podem fer-ho».

La Lliga Tramuntana Wannahop ha estat seleccionada, a més, per a ser l'organització amfitriona de la viewing party de les pròximes finals del mundial de League of Legends, que tendran lloc a Mallorca el 19 de novembre de 2023.

Aquestes són les segones finals presencials que celebra la Lliga Tramuntana Wannahop. Les primeres es varen celebrar en la UIB aquest mateix any, amb la col·laboració de l’Escola de Doblatge dels Illes Balears, Foto Ruano, Quely, la Unitat d’Innovació en Videojocs i Intel·ligència Artificial de la UIB, WMEGA, Reclam 2012 i Ay Felipe! No Me Comas.