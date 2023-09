Homes per la Igualtat-Mallorca celebra la dimissió de Rubiales com a president de la Federació Espanyola de Futbol

Homes per la Igualtat-Mallorca ha fet públic un comunicat mitjançant el qual celebren la dimissió de Luis Rubiales com a president de la Federació Espanyola de Futbol.

Segons l'associació el comportament de Rubiales demostra que «no té la categoria ni saber estar suficients per continuar al davant del màxim organisme federatiu del futbol espanyol, així com l'existència d'importants estructures masclistes al món del futbol que, avui pareix que estan començant a canviar».

Des de l'associació consideren també que tot l'afer «ha tret a la llum la violència de baixa intensitat que pateixen les dones en el seu dia a dia, relacionada amb la manca de consentiment de conductes sexuals, que està sent objecte d'un valuós procés pedagògic per a la modificació d'aquestes conductes».

D'altra banda des d'Homes per la Igualtat-Mallorca demanen que la gran repercussió mediàtica de l'afer Rubiales «que ha tret a la llum importants desigualtats», no faci perdre la perspectiva d'allò que realment constitueix «el nucli central i més greu del problema de la desigualtat entre homes i dones: la violència a gran escala, aquella que mata i viola dones només pel fet de ser-ho, sense tenir en compte ni la seva dignitat ni la seva integritat com a persones».