El domini .cat compleix 18 anys: una història de reivindicació de la llengua a internet

L'Associació puntCAT, el bit del català a internet, ha volgut celebrar aquest dissabte a través de les xarxes socials una fita històrica: la majoria d'edat de domini .cat a internet.

Segons l'entitat, la història del .cat «és una reivindicació constant i col·lectiva dels drets de la nostra llengua i cultura». En aquest sentit, han volgut repassar alguns dels moments claus de la història del primer domini que representa una comunitat lingüística i cultural a internet.

El moviment s'inicià el 1990 quan la comunitat internauta catalanoparlant, una de les més actives al món, comença a preguntar-se «per què no tenir un domini propi que ens representi a la xarxa?». Una dècada després, el 16 març 2004, l'Associació puntCAT troba l'oportunitat de presentar la candidatura del domini .cat a l'Internet Coorporation of Assigning Names and Numbers. Rep el suport de 98 entitats i associacions. 2.615 empreses i 65.468 persones de tots els territoris de parla catalana. «No en tindries prou amb un cat.es?», li va preguntar el 'pare d'Internet', Vinton Cerf, a Manel Sanromà, responsable de l'entitat. Cerf era, en aquell moment, un dels membres principals de l'Internet Coorporation i havia visitat algunes vegades Catalunya i coneixia bé els catalans. El primer patronat va estar format pel Capítol Català d'Internet Society, l'IEC, CCMA, VilaWeb i el Cercle Tecnològic. El seu president era J.F. Gras i el director general Amadeu Abril.

Un any després, el 16 de setembre de 2005 a les 01.04 hores, es va aprovar el domini .cat. A Marina del Rei, Califòrnia, era encara dia 15. Allà és on l'Internet Coorporation of Assigning Names and Numbers, l'organització mundial que gestiona els dominis d'Internet, autoritzava la sortida d'aquest domini «pioner i innovador».

Repassant les dates del .cat n'hi ha una de ben especial. El dia de Sant Jordi de 2006, entre llibres i roses, es va obrir de forma pública el procés de registre del .cat a tota la comunitat catalanoparlant. Un dels primers èxits internacionals va arribar quan els cercadors Yahoo i Google el van demanar.

Actualment, més de 111.000 dominis .cat fan possible «iniciatives per fomentar la presència digital del català». Recentment, la Fundació .cat juntament amb les entitats que formen part de l'Aliança Digital Catalana han treballat per recuperar la visibilitat del català als resultats de Google.

Segons l'associació puntCAT aquest dissabte «celebram els 18 anys del domini .cat. gràcies a l'esforç de molts, no només és una història d'èxit, sinó que és una fita sense precedents i amb molt futur per endavant».

L'extrema dreta contra el .cat

Aquesta història de lluita col·lectiva i normalització del .cat viu actualment a les Balears temps foscos. Els governs de la dreta i l'extrema dreta de PP-VOX al Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma han decidit eliminar el domini .cat de les seves webs institucionals en un nou acte de menyspreu i persecució de la llengua catalana. Caldrà l'oposició cívica de la societat civil catalanoparlant per a fer front als ultres.