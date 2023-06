Google incorpora la llengua catalana en un nou model de llenguatge massiu

Google ha incorporat el català en el nou model de llenguatge massiu PaLM 2. Això permetrà que vint-i-cinc productes de la companyia incorporin el català. Aquest nou model ha estat entrenat amb articles científics, webs especialitzades i altres proves pensades per millorar les capacitats de lògica i raonament.

Un dels vint-i-cinc nous productes que incorporarà el català és el xat conversacional Bard, la resposta de Google a la irrupció del xat GPT. Aquest producte estarà disponible a més de 180 països. A més, Chirp, l'assistent virtual de veu de Google, també incorporarà el model d'intel·ligència artificial PaLM 2 i, per tant, el català també estarà disponible en aquesta tecnologia.

D'altra banda, el 14 d'abril, Google Maps va començar a dictar les indicacions de navegació en català. Fins llavors, la llengua catalana estava disponible en el text de l'aplicació, però no en les opcions de navegació.

'Pel futur de la llengua, la teva veu gravada a foc'

Ja fa temps que la Plataforma per la Llengua treballa perquè les tecnologies digitals incloguin el català. Per exemple, en aquests moments, l'entitat està duent a terme la campanya 'Pel futur de la llengua, la teva veu gravada a foc', que pretén que el català sigui la llengua amb més gravacions a Common Voice, un projecte digital que vol forjar un repositori de talls de veu de totes les llengües del món per poder desenvolupar i millorar programaris de reconeixement de parla, com ara robots domèstics o assistents de veu.

L'entitat anima tothom a gravar la seva veu o a validar l'enregistrament d'altres persones per tal d'arribar a les 10.000 hores de gravació, que es considera que és el temps necessari per crear un corpus oral complet. En aquest sentit, és important incrementar les veus de parlants balears, septentrionals, occidentals i algueresos, especialment de dones i joves, per tal de tenir la màxima varietat de veus possible.