La segona Mostra de Videojocs en Català serà dissabte a Palma

La Direcció General de Política Lingüística organitza la segona Mostra de Videojocs en Català en el marc del Mallorca Game, la convenció més gran d’aquest sector a les Illes Balears, organitzada per l’Escola d’Art i Superior de Disseny (EDIB). Serà aquest dissabte, 29 de maig, entre les 10 h i les 19 h, a la seu de l’EDIB, a Palma.

Es tracta de la segona mostra d’aquest tipus que té lloc després de la bona acollida de l’any passat. L’activitat disposarà d’un estand a la convenció i estarà oberta a totes les edats i a tothom, tant usuaris habituals de videojocs com persones que vulguin descobrir-los.

La Mostra de Videojocs en Català es fa en col·laboració amb l’EDIB i amb Gaming.cat, la comunitat d’aficionats i desenvolupadors de videojocs que cerca fer créixer l’ús del català en aquest àmbit. Els membres d’aquesta associació guiaran els usuaris que hi vulguin participar.

A més, en el Mallorca Game s’hi podran trobar màquines recreatives i consoles antigues, tallers per a infants o una sala de realitat virtual. Es podrà participar de concursos i hi haurà presents empreses del sector, desenvolupadors i youtubers.

Per a aquesta edició s’han afegit a la biblioteca de videojocs que es poden provar alguns dels finalistes i guanyadors dels Premis SAGA 2023, com Her Name was Fire, Blind Fate o Endling, guanyador del Premi SAGA 2023 a millor videojoc en català, guanyador al premi BAFTA al videojoc que va més enllà de l'entreteniment i finalista dels Game Awards pel seu impacte.