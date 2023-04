[VÍDEO] Resposta digna de Toni Soler davant els atacs espanyolistes: «que es disculpin ells»

Davant la campanya d'assetjament impulsada per mitjans de comunicació i diversos polítics espanyols a compte d'un gag on es feia broma amb una imatge de la Mar de de Deu del Rocio, emès pel programa 'Està Passant', el director de l'espai d'humor, Toni Soler ha reaccionat de manera íntegra i digna.

Soler ha declarat que «la sàtira és símptoma de qualitat democràtica», ha emès un vídeo resum dels insults i amenaces rebuts i ha explicat que «En aquest resum us haureu pogut fixar que el president d'Andalusia, del PP, i la líder de l'esquerra andalusa s'han posat d'acord. Just ara que estan en precampanya els hi agafa per veure TV3. Fins i tot el president d'Aragó s'ha queixat del sketch, i això que encara no hem tret a la Verge del Pilar». Soler a més a més ha exigit que els polítics que l'han insultat es disculpin.

La Fundació Espanyola d'Advocats Cristians, la Junta d'Andalusia, la Conferència Episcopal Tarraconense i la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (Fecac) també s'han pronunciat contra del gag. Davant la polèmica la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s'ha inhibit.