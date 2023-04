Valtònyc surt en defensa de Toni Soler i l''Està passant': «No a utilitzar els aparells repressors de l'estat per censurar l'humor»

«Fer un gag sobre la Ponsatí? Sí. Dir-li que et mengi els ous a 4 grapes perquè no t'ha agradat? També! Utilitzar els aparells repressors de l'Estat per censurar l'humor? Això mai. Tot el suport,

'Està Passant'», aquest és el missatge clar i català que ha publicat l'artista mallorquí exiliat, Josep Miquel Arenas, Valtònyc.

Durant els darrers dies, diversos representants polítics espanyols i diverses entitats suposadament representants dels andalusos s'han esquinçat les vestidures, talment aprenents de fariseus, i s'han fet els ofesos amb un gag emès al programa humorístic de TV3, Està Passant, on es feia una paròdia de la Mare de Deu del Rocio.

L'objectiu de tot plegat no era altre que fomentar una de les principals parafílies dels espanyolistes: veure un català demanant perdó.

Valtònyc que mai s'ha mostrat gaire amic de Toni Soler ni dels seus programes i que en una ocasió el va convidar a «venir a Bèlgica a menjar-me els ous a quatre potes» i que en el seu moment, va criticar un gag sobre Clara Ponsatí, ha deixat clar que una cosa és poder expressar lliurement i durament la crítica a una expressió comunicativa i l'altra, ben diferent, «Utilitzar els aparells repressors de l'Estat per censurar l'humor».