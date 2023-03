L’ANC denuncia, des dels EUA, la discriminació de Google al català

La branca exterior de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) als Estats Units, ANC USA, ha impulsat una campanya de sensibilització i denúncia de la discriminació al català per part del cercador de Google. Activistes i experts ja denunciaven a finals de l’any passat que fa temps que el gegant nordamericà discrimina el català a les cerques. Malgrat tenir tant el dispositiu, el navegador i la configuració de Google en català, el cercador sol oferir les respostes en anglès i castellà molt abans de les que surten en la nostra llengua.

«El problema no és només amb el català, sinó amb moltes llengües minoritàries, i a més del cercador, aquest problema també afecta altres productes, com el Google Maps», han remarcat. Per aquest motiu, una delegació de l’Assemblea a Washington va enviar una missiva el passat mes de febrer, i s’ha reunit amb un representant de Google aquest mes de març, el qual els ha demanat que els enviïn exemples concrets per tal que el seu equip tècnic pugui continuar treballant per a arreglar-ho.

D’aquesta manera, des de l’ANC animen la ciutadania a participar en aquesta campanya. Per contribuir-hi cal seguir aquests passos:

1. Feu una cerca en català al navegador de Google on es vegi clarament que els primers resultats que ofereix són en altres idiomes

2. Feu una captura de pantalla

3. Envieu un email a anc@ancusa.org amb la següent informació:

a. La captura de pantalla

b. El missatge que vau escriure al navegador

c. La vostra ubicació geogràfica