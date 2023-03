Pla de la UE per assolir morts zero a les carreteres, que incorpora més sancions, carnet digital i rebaixar l'edat mínima als 17 anys

El 2022 hi va haver 20.000 morts a les carreteres europees en accidents de trànsit. La majoria de víctimes eren vianants, ciclistes o motoristes i Brussel·les es proposa acabar amb aquesta xacra. S'ho proposa del tot, de manera absoluta, perquè s'ha marcat l'objectiu que el 2050 no hi hagi morts a les carreteres. La Comissió Europea bateja el seu pla ambiciós amb el nom "Vision Zero".

El pla preveu un seguit de mesures que posen l'accent, sobretot, en els conductors novells. Ho fa per dues raons: perquè tot i que les persones de menys de 30 anys només representen un 8% del total de conductors, estan involucrats en el 40% dels sinistres. L'altra raó és conseqüència d'aquesta dada: es vol facilitar que els joves obtinguin experiència al volant de manera més ràpida.

Acompanyats d'un conductor experimentat

La solució més destacada per aconseguir-ho és que puguin conduir a partir dels 17 anys i no a partir dels 18 com fins ara. De tota manera, agafar un cotxe, una furgoneta o un camió abans de la majoria d'edat només es podrà fer acompanyat d'un conductor més experimentat, un que tingui 25 anys i cinc anys de carnet com a mínim.

Es creu que pot ser una bona mesura per anar obtenint aquesta experiència i, de retruc, perquè els joves se sentin atrets per treballar com a camioners professionals, i és que Brussel·les detecta un dèficit de conductors de camions.

Els conductors novells també hauran de fer classes teòriques i pràctiques, un examen, i se'ls formarà perquè siguin més curosos amb els més vulnerables a la carretera, que són els vianants, els ciclistes i els motoristes. A banda, no se'ls tolerarà ni mica d'alcohol a la sang. Durant dos anys la taxa d'alcoholèmia permesa serà 0.

Carnet de conduir digital

Una altra de les mesures que proposa la Comissió Europea és posar en marxa un carnet de conduir digital. No n'hi ha cap altre enlloc del món i ha de facilitar que sigui interoperable a tot el territori de la UE o que el tràmit per renovar-lo sigui més àgil.

Però també ha de permetre acabar més fàcilment amb una realitat que preocupa les autoritats europees, que és que una infracció comesa en un estat membre que no és el del conductor acaba molt probablement impune.

Això passa, i molt. Diu la Comissió Europea que un 40% de les infraccions de trànsit que els conductors europeus cometen a l'estranger --dins el territori de la UE-- s'acaben arxivant. Això és per la falta d'interoperabilitat entre les autoritats de trànsit o perquè les penalitzacions associades a la infracció són diferents entre els diferents països.

Ampliar les infraccions

La Comissió també vol ampliar l'abast de les infraccions a la carretera subjectes a sanció, com aparcar malament o ignorar la distància de seguretat.

Més enllà de les penes per excés de velocitat i conduir sota els efectes de l'alcohol, el text inclou infraccions com aparcar de forma imprudent, ignorar la distància de seguretat, fer cas omís de les línies contínues i els carrils d'emergència, circular amb excés de pes, avançar de forma perillosa i conduir en direcció contrària.

Quan les mesures proposades avui per la Comissió Europea siguin avalades pel Parlament i pel Consell Europeu, on es reuneixen els 27 estats membres, aleshores s'haurà acabat allò de saltar-se els límits de velocitat a França i que no comporti una multa efectiva perquè el conductor i el vehicle tenen matrícula espanyola.

L'Estat espanyol incorporarà el B1

Quan s'hagi aprovat la nova directiva de permisos de conduir, està previst que arribi a Espanya el carnet B1, segons va avançar fa un mes el director de Tràfic, Pere Navarro, en una entrevista al diari Heraldo. Aquest permís plantejaria avançar l'edat per conduir als 16 anys.

Seria per a vehicles petits de quatre rodes amb un màxim de 20,4CV de potència i ja funciona en països com Portugal, Italia, França i Regne Unit