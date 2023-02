L'allau de crítiques a KFC per una campanya amb greus errors lingüístics fa que la cadena retiri els anuncis en català

La cadena de menjar ràpid KFC ha retirat els anuncis que tenia en dos autobusos del Transport Metropolità de Barcelona després de rebre una allau de crítiques a través de les xarxes socials per la incorrecció de diverses paraules de l'anunci.

'No és un pa tumaca, però també estic ric'. Amb aquest lema ple d'errors ortogràfics i de traducció, la cadena anunciava un dels seus menús. La periodista Mar Vila Pruneda se'n va fer ressò el passat diumenge publicant una fotografia al seu compte personal de Twitter, i centenars d'usuaris han denunciat la deixadesa de KFC i TMB per permetre aquesta publicitat sense haver-la revisat prèviament.

NO PER FAVOR pic.twitter.com/RJyXPnMcFp

Aquests dies se n'ha parlat més perquè el desastre era clamorós. Però fa molts anys que passa. La publicitat està plena d'errors, faltes, traduccions defectuoses, rimes que no rimen i jocs de paraules que no funcionen un cop traduïts. Publicistes amb monolingüisme funcional. https://t.co/gcMT3P6Me4

És que aquí ha fallat tota una cadena de coses:

1. Fet amb Google Translate (ho he comprovat).

2. Ningú ho ha revisat.

3. Al maquetador no li ha semblat malament.

4. A l'impressor no li ha semblat malament.

5. A l'empresa que ho enganxa no li ha semblat malament. https://t.co/bv4p7qSApc