21 de febrer: Dia Internacional de la Llengua Materna

L'any 1999, la Conferència General de la UNESCO va aprovar que el 21 de febrer fos el Dia Internacional de la Llengua Materna. En aquesta data, a més, entreguen el premi Linguapax, en defensa del plurilingüisme.

La UNESCO creu que és important la diversitat cultural i lingüística per a les societats sostenibles. En el marc del seu mandat a favor de la pau, fa feina per a preservar les diferències de cultures i idiomes que fomenten la tolerància i el respecte dels altres.

Per què el 21 de febrer?

Entre 1951 i 1952 el bengalí va ser l'objectiu central del Moviment per la Llengua Bengalí a Bangladesh. Tot i que el bengalí era parlat per la majoria de la població de Bengala Oriental, l'urdú era legalment l'única llengua nacional del Domini del Pakistan. El 21 de febrer de 1952 estudiants i activistes varen ser tirotejats pels militars i la policia a la Universitat de Dhaka i varen ser assassinades diverses persones.

La diversitat lingüística es troba cada vegada més amenaçada

Cada dues setmanes, com a mitjana, una llengua desapareix, emportant-se amb la seva desaparició tot un patrimoni cultural i intel·lectual.

El 40% de la població mundial no té accés a una educació en una llengua que parli o entengui. No obstant això, gràcies a la comprensió de la importància que tenen les llengües maternes, s'han assolit èxits en matèria d'educació plurilingüe, en particular des dels primers estudis i el compromís cada cop més gran que evolucionin a l'esfera pública.

Aquest és també l'objectiu d'aquest Dia Internacional: celebrar aquestes maneres d'expressar el món en la seva multiplicitat, comprometre's amb la preservació de la diversitat de llengües com a patrimoni comú i obrar per una educació de qualitat –en la llengua materna– per a tothom.

Un joc per a fer la volta al món amb les llengües

El Consorci per a la Normalització Lingüística celebra el Dia Internacional de la Llengua Materna amb el joc 'Volta el món amb les llengües'.

En aquest joc podrem viatjar pels cinc continents i haurem de contestar preguntes sobre la diversitat lingüística d'arreu del món.

Al món, s'hi parlen més de 7.000 llengües. Algunes de les que es parlen a l’Àsia són: hindi, urdú, tàtar, mandarí, birmà, tibetà, nepalès... A l'Àfrica en són més d’un miler: suahili, haussa, amazic, fula...

A Europa n'hi ha més de 50: català, castellà, armeni, hongarès, basc, txetxè, agul, etc. El quítxua, l'aimara, el zàparo, el kiowa i d'altres són llengües del continent americà i, algunes d’elles, s'han acabat extingint i han estat suplantades pel francès, el castellà, el portuguès i l'anglès.

Per últim, a Oceania hi ha més de 1.500 llengües disperses per tots els arxipèlags que estan seriosament amenaçades.