L'independentisme de Catalunya recupera la reivindicació dels Països Catalans

Fos per tàctica o perquè els neoindependentistes no hi creien gaire, la reivindicació de la Nació Catalana completa havia passat a un segon (o tercer) pla el el discurs de les entitats independentistes durant aquests darrers deu anys. Només l'Esquerra Independentista mantenia de manera explicita la reivindicació dels Països Catalans.

El fet que el Consell de la República tengui representants del País Valencià, Catalunya Nord i les Illes Balears, la bona tasca de les entitats com l'Assemblea Sobiranista de Mallorca i l'evidència que l'Estat espanyol sempre (mal)tracta igual tots els territoris de parla catalana, han fet que Òmnium Cultural, l’Assemblea Nacional Catalana o l'esmentat Consell de la República, ja reivindiquin d'una manera clara, explícita i sense subterfugis, els Països Catalans.

La manifestació davant la cimera dels presidents espanyol i francès que es farà a les 9.00 hores a les Columnes de Puig i Cadafalch (Pl. de Carles Buïgas), han cridat a la participació massiva amb el lema 'Independència, Països Catalans i prou repressió'.

Ja són més de trenta les entitats que s’han unit a la convocatòria, com l’Assemblea de Municipis per la Independència (AMI), el CIEMEN, la Cambra de Comerç de Barcelona, la Intersindical-CSC, la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament de Catalunya(USTEC), la Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya i el Front Comú Contra la Repressió, entre d'altres.

També hi seran presents membres de l'ASM i de la branca illenca del Consell per la República.

Les tres entitats convocants han fet una crida a la participació massiva per mostrar el rebuig cap a la repressió judicial de l’Estat espanyol, que no s’ha donat cap solució política al conflicte, com demostra que encara hi hagi representants del moviment a l’exili, i 500 persones pendents de judici per causes relacionades amb el referèndum de l’1 d’octubre, que s’han d’afegir a les més de 4.000 persones represaliades pel seu activisme independentista.