L''APM?' guanya el premi al millor partner de comèdia als premis For You Fest 2022 de TikTok

Aquest dijous a Madrid es varen lliurar els premis For You Fest 2022. El programa d'humor i sàtira de TV3 'APM?' va guanyar el premi al millor partner de comèdia de TikTok Espanya; un guardó que demostra un pic més la capacitat de resiliència del programa, que evoluciona el format per a adaptar-lo a totes les plataformes.

Els premis For You Fest

Amb aquests premis, que enguany han celebrat la segona edició, TikTok vol «reconèixer la creativitat, la diversitat i el talent de la comunitat estatal a la plataforma». En aquest cas, és el mateix públic que, amb les seves votacions, ha pogut escollir el seu favorit del 2022 en nou categories: esports, entreteniment, comèdia, educació, gaming, diversitat, música i bellesa i estil de vida. Cada categoria, a més, està subdividida en dues: creador revelació i creador referent, en funció de l'antiguitat i la notorietat del compte.

'APM?', el programa

L''APM?', que aquest any ha començat la 19a temporada, va néixer com un programa especial el 14 de juliol del 2004. Els bons resultats d'audiència en varen afavorir la continuïtat. L'any 2005 va passar a ser un espai setmanal de vint minuts. Actualment és el programa d'entreteniment més veterà de TV3.

Té 223.000 seguidors a TikTok, 545.000 seguidors a Facebook, 254.000 a Twitter, 69.500 subscriptors a YouTube, més de 86.000 seguidors a Instagram i és el primer programa de TV3 amb un canal a Twitch. Això el converteix en el programa de la CCMA líder absolut a les xarxes socials.

L''APM?' va ser guardonat el 2014 amb el Premi Ondas al millor programa de televisió d'àmbit no estatal.

El programa s'emet cada diumenge a les 13.50 hores a TV3.