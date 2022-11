Darrers dies per a participar al concurs juvenil de l’Euroregió per a projectes a les xarxes socials en català i occità

El 8 de desembre acaba el termini per a participar al concurs juvenil per a projectes a les xarxes socials de foment de les llengües catalana i occitana a l’Euroregió (Occitània, Illes Balears i Catalunya). Es tracta d’una convocatòria dirigida a iniciatives juvenils a les xarxes socials que fomentin l’ús del català i l’occità.

L’objectiu és reconèixer el valor i la qualitat de projectes fets per joves que generen un impacte positiu sobre el català i l’occità en la societat, influeixen en la manera de percebre aquestes llengües i en promouen el coneixement, la presència i l’ús en la comunitat jove.

Hi poden participar les persones físiques entre els 16 i els 30 anys així com col·lectius informals o entitats juvenils vinculats als territoris de l’Euroregió. Hi ha fins a 6.000 euros en premis, el lliurament dels quals es farà el febrer de 2023. Tota la informació es pot trobar a euroregio.eu.