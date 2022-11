El Govern català atura i immobilitza l'autobús transfòbic d'Hazte Oír

El Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya ha iniciat un expedient sancionador contra l’organització antidrets Hazte Oír, per promoure la discriminació de les persones trans*, no binàries i intersexuals a través de missatges vinilats en un autobús.

L’actuació del Govern català, impulsada a través de l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació del Departament d’Igualtat i Feminismes en coordinació amb el Departament d’Interior, inclou dues mesures cautelars per posar fi a la presumpta discriminació: l’aturada de l'autobús i la seva immobilització fins que no es retirin els missatges discriminatoris. «El no passaran segueix vigent», ha subratllat la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre. «No podem tolerar com a Govern que es vulnerin els drets de la ciutadania de Catalunya, i els drets de les persones trans* són drets humans», ha afegit.

L’organització s’enfronta a una potencial sanció de fins a 40.000 euros, perquè aquests missatges poden suposar una discriminació greu. A més, com ha explicat la directora de l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació, Manuela Fernández Ruiz, «s’ha comunicat a la Fiscalia l’inici d’aquest expedient administratiu, per tal que si la Fiscalia detecta indicis d’un delicte d’odi ordeni l’obertura d’un expedient de tipus penal». «Celebrem l’actuació coordinada entre el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Departament d’Interior, perquè som aquí per enviar un missatge molt clar: davant de qualsevol discriminació actuarem de manera contundent», ha afirmat Fernández.

Finalment, la consellera Verge ha recordat que el Govern de la Generalitat és el primer executiu que ha aturat aquest autobús, «que ha estat circulant aquests dies per la Comunitat de Madrid, pel País Valencià i també per l’Aragó», i ha insistit que «aquests missatges discriminatoris no tenen cabuda al nostre país».