[VÍDEO] Joan Carles Palou (Germans Tanner): «La qualitat de la música en directe ha millorat dels anys 80 a ara»

En el marc d'aquesta Nova Onada Musical, continuam amb les presentacions dels artistes que estan revolucionant l'escena musical mallorquina.

Avui, presentam Joan Carles Palou, compositor i guitarrista amb una llarga trajectòria musical, tal vegada més conegut pel seu alter ego, i nom del seu projecte, Germans Tanner. L'artista duu en el món de la música des dels anys 80, amb tots aquests anys ha passat per diversos grups i moments musicals. Després d'un llarg descans, Palou, ja de fa uns anys, ha retornat com a Germans Tanner. Amb aquest projecte han tret un disc nou gairebé cada any des del 2016, l'últim, del 2021, es diu Grans Fracassos i cançons que ningú no vol escoltar.

A continuació podeu seguir l'entrevista en vídeo realitzada a Joan Carles Palou, el devuitè vídeo de les entrevistes dedicades a l'escena musical illenca que publicarà dBalears.

A l'entrevista, l'artista explica l'inici de Germans Tanner, com va començar ell en solitari i com, posteriorment, es va crear la banda. També parla sobre els canvis d'estil, de lletres i inclús d'idioma que ha patit el projecte al llarg del temps i per què ha estat així.