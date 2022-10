[VÍDEO] Xisk: «Motiva pensar que les dones tenim un paper important en la nostra música»

Continuem presentant els músics que estan revolucionant l'escena mallorquina, en el marc d'aquesta Nova Onada Musical.

En aquest cas, presentam Xisk, la cantant que va començar al món de la música com a via per gestionar la ruptura del seu primer amor. Xisca és una jove artista de Pòrtol, que arran del seu debut al Sona9, no ha deixat d'impressionar amb la seva música i el seu estil a tots els mallorquins.

A continuació podeu seguir l'entrevista en vídeo realitzada a Xisca Garau, l'onzè vídeo de les entrevistes dedicades a l'escena musical illenca que publicarà dBalears.

A l'entrevista, la cantant explica com va ser el seu inici amb el projecte Xisk. També conta com és la seva relació amb altres artistes emergents, com ara Amulet, de qui ha rebut molta ajuda. A més a més, es mostra molt contenta amb la presència de dones en aquesta nova onada musical, destacant la importància i necessitat de valorar a totes elles.