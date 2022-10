[VÍDEO] El neofeixisme espanyol ja té banda sonora, Los Meconios canten 'Vamos a volver al 36'

'Vamos a volver al 36', 'Antes facha que chavista', 'El chiki-progre' o 'fúria roja' són alguns del temes que interpreten en el seus concerts Los Meconios, un duet format per Sergio i Mario, que varen actuar en l'acte de Vox de divendres passat a Madrid.

Los Meconios són un grup d'activisme nacionalista espanyol, que camuflen la seva baixa qualitat i la seva pobra creativitat musical presentant-se com un grup de paròdies que, en realitat, fan una cosa tan bàsica i vista com agafar melodies molt populars i canviar les lletres per eslògans neofeixistes.

«El règim decideix qui pot fer la batalla cultura. La lletra i la música. Pocs artistes s'atreveixen a rebentar la dictadura ideològica» ha dit, sobre ells, la dirigent neofeixista i advocada de l'Estat Macarena Olona.

Los Meconios també fan activisme d'ultradreta des de les seves xarxes on hi publiquen un 'No-Do' on defensen els seus posicionaments profeixistes, antifeministes i antidemòcrates.

Un dels darrers posicionament diu: «Diu Echenique que els alumnes del Col·legi Major Elías Ahuja són 'cadells neonazis i violadors en potència' per cantar 'xucla'm la minga, Dominga' o dir coses com que 'a aquesta dona l'assotaria fins a sagnar'... Ah no, perdó! Que això ho van dir ell i Pablo Iglesias».