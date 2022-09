[VÍDEO] Manena Duel: «Som un poc esponja, tot allò que escolt ho interioritz a la meva música»

Continuam un dia més, en el marc de la Nova Onada Musical, amb les presentacions dels artistes que estan revolucionant l'escena musical mallorquina.

En aquest cas, presentam Manena Duel, una jove cantant que als 16 anys, de manera autodidàcta aprèn a tocar la guitarra i és allà on escriu les seves primeres cançons. La seva carrera musical com a cantautora s'inicia l’estiu del 2019, dos anys després, el 2021, treu el seu primer 'EP' titulat Emergent, situant-la així com a cantautora en el panorama de música balear.

A continuació podeu seguir l'entrevista en vídeo realitzada a Manena Duel, el quart vídeo d'aquestes entrevistes que ja haureu pogut veure, dedicades a l'escena musical illenca que publicarà dBalears.

A l'entrevista, la cantautora explica com va començar el seu projecte a partir d'escriure poemes, els quals després va decidir musicar. També, conta que gràcies a un micro obert de cantautors va donar a conèixer el seu talent i va ser aquí quan va començar el seu moment d'esplendor musical.