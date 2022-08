Centenars de persones participen en la manifestació per un Sàhara lliure a Palma

Centenars de persones han recorregut els carres més centrals de Palma cridant consignes en favor de la llibertat i l'autodeterminació del Sàhara, en la manifestació lúdico-reivindicativa organitzada per l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears.

La manifestació ha comença a la plaça d’Espanya i ha continuat pel carrer Sant Miquel, la Plaça Major, el carrer Colom i ha finalitzat a la Plaça de Cort, on s'ha llegit el manifest en el qual s'ha denunciat «la doble traïció del Govern d’Espanya» al poble sahrauí i s'ha reafirmat que el «moviment solidari no queda impassible davant aquesta nova traïció».

La manifestació ha comptat amb la participació de Tambors per la Pau i ha servit per cloure la 35 edició del programa que promou l’AAPSIB 'Vacances en Pau' a les Illes Balears, que serveix perquè un grup d'infants passin les vacances a les illes, i s'allunyin durant unes setmanes de les altes temperatures dels campaments de refugiats sahrauís de Tindouf, Algèria, on es veuen obligats a viure perquè la terra on van néixer els seus pares i padrins els ha estat robada

La manifestació ha comptat amb la participació de representants institucionals de Podem i de MÉS per Mallorca.