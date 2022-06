Es viralitza un fil de Twitter que denuncia les condicions que ofereixen per a fer feina de cambrer

73.000 persones que abans de la pandèmia treballaven a l'hostaleria no han tornat als seus llocs habituals de feina. Actualment hi ha un 3% menys de cambrers.

El sector de la restauració fa mesos que llança el missatge que no troben cambrers però quina és la raó? Moltes persones que feien feina de cambrers o cuiners varen cercar altres feines que continuaven funcionant al cent per cent malgrat la pandèmia, altres es varen dedicar a formar-se per a optar a feines més qualificades i molts altres varen perdre la feina perquè els llocs on treballaven varen tancar.

Què s'ha fet des del món de l'hostaleria per a recuperar-se d'aquesta situació? Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), es paguen uns 1.300 euros bruts al mes en catorze pagues i es tracta del sou més baix de totes les classificacions de l'INE al costat de treballadors no qualificats. Els contractes solen ser molt breus: dos de cada tres signats l'any passat varen ser eventuals. La resta, d'obra i servei o interinitats. A tot això, cal afegir les llargues jornades laborals no reflectides en contractes, la falta de dies de descans i el pagament de part del salari en negre.

Sobre això parla el fil que un jove ha publicat a Twitter en què denuncia les condicions laborals a què aspira una persona que es dedica a l'hostaleria.

condiciones de trabajo de camarero en los sitios donde ha hecho entrevista mi hermano en Málaga:



1. 11h al día, 1 día descanso, contrato de 15h/semana, 900€



2. 10h al día, 1 día de descanso, contrato media jornada, 1000€



3. 45h/semana, sin día libre, sin contrato, 790€ — Ruzo Pzicópata (@YuriyNedyalkov) June 2, 2022

En total en estos tres días ha hecho 8 entrevistas. NINGUN sitio le ha ofrecido un contrato que cumple las horas que hace de verdad. Las mejores condiciones por ahora son:



1100€, 40h, 1 día y medio de descanso, contrato de media jornada



Es que da para reflexionar. — Ruzo Pzicópata (@YuriyNedyalkov) June 2, 2022

Mucha gente diciendo que llamemos a inspección:



Casi siempre se avisa con antelación a los dueños y estos tienen muchos contactos (guiño guiño)



Muchos inspectores van en plan de que es que la hostelería es así y mas en Málaga y pequeños negocios y hay que ayudarnos y blah blah — Ruzo Pzicópata (@YuriyNedyalkov) June 3, 2022