[ÀUDIO] Les xarxes celebren l'aniversari de la proclamació de la República Catalana per Francesc Macià

«Catalans: Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com Estat integrant de la Federació ibèrica», amb aquesta declaració feta des del balcó de l'actual Palau de la Generalitat, situat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, Francesc Macià proclamava l'Estat català, el 14 d'abril de 1931.

Arran de les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931, que determinaren la caiguda de la monarquia d'Alfons XIII, Francesc Macià, líder d'Esquerra Republicana de Catalunya -partit triomfador a Catalunya- proclamà de manera unilateral «la República catalana a l'espera que els altres pobles d'Espanya es constitueixin com a Repúbliques, per formar la Confederació Ibèrica» el dia 14 d'abril, poques hores abans que a Madrid es procedís a proclamar la República Espanyola.

Francesc Macià es presentà a la presidència de la Diputació de Barcelona per a «prendre possessió». El president de la Diputació, Joan Maluquer, li respongué «només li cediré el palau per la força» i Macià, posant-li la mà sobre l'espatlla li va dir: «consideri-ho un acte de força». Macià, des del balcó del Palau de la Generalitat de Catalunya, proclamà la «República Catalana dins d'una federació de Repúbliques ibèriques» en compliment del Pacte de Sant Sebastià (1930).

L'arxiu sonor que ens ha arribat avui dia («proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica»), no és la proclamació original, sinó que ho és la citada anteriorment.

Immediatament Macià començà a exercir el poder i a fer nomenaments i destitucions. Nomenà al general Eduardo López de Ochoa de la seva confiança com a capità general de Catalunya, en substitució del general Despujols. Lluís Companys fou nomenat governador civil de Barcelona, i formà un gabinet de ministres amb els membres més rellevants del seu partit.

Tota aquesta seqüència de fets preocupà el govern provisional espanyol i el dia 17, Macià arribà a un pacte amb els ministres Fernando de los Ríos Urruti, Marcel·lí Domingo, i Lluís Nicolau d'Olwer, representants del govern provisional espanyol. En virtut d'aquest acord, la República catalana era rebatejada amb el nom més ambigu de Generalitat de Catalunya, en inexacta recuperació del nom medieval de la Diputació del General.

Avui, 91 anys després de la proclamació del president Macià, la República catalana continua sent la millor proposta per fer avançar el país. Per la justícia social, la igualtat, la fraternitat i la llibertat.



