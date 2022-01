[VÍDEO] La plataforma de divulgació científica en català 'Neurones Fregides' presenta aquest dilluns 'Disseccionem la ciència', un nou espai virtual

Neurones Fregides és una plataforma impulsada per joves amb l'objectiu de promoure diferents projectes de divulgació científica en català, crear referents en aquesta llengua i arribar a sectors de la societat on la divulgació clàssica no arriba. També, segons el manifest que tenen publicat, volen demostrar «que a Catalunya existeix una comunitat investigadora de primera línia», però que, «aquesta excel·lència científica no s'està traduint a l'àmbit de la comunicació científica catalana».

Aquest dilluns 31 de gener presenten 'Disseccionem la ciència', un nou espai virtual de debat que, en aquest primer capítol, serà entre el doctor en biologia i professor del Centre d'Història de la Ciència (CEHIC) de la Universitat Autònoma de Barcelona, Carlos Tabernero, la llicenciada en Biologia i professora de ciències naturals i biologia a secundària Míriam Redondo i la investigadora en formació al grup de Neurobiologia del Desenvolupament i Regeneració Neuronal de la Universitat de Barcelona, Alba Ortega, a més d'altres «sorpreses». L'acte serà, presencialment, a la Casa Golferichs i, virtualment, a través de Youtube i Twitch.

Com definiríeu la ciència?

Hem anat a buscar veus externes a la comunitat científica per veure com ho defineixen des de fora.



L'estrena en directe d'aquest nou programa, com a col·laboració entre Neurones Fregides i Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació-FCRI, serà exclusiva; i, per assistir-hi, cal reservar entrada prèviament.

Aquesta plataforma està conformada per diferents formats com la pàgina de divulgació 'Ciència Oberta', promotora del projecte, el canal 'Del buit al Tot', sobre física per explicar com funciona el món de manera divertida i amena, altres canals com 'La Dimoni de Maxwell', 'Parlem de Ciència', el compte d'Instagram 'Divubio' o el podcast 'La Quarta Llei de Newton'; a més d'altres projectes com el canal d'experiments 'Soc Tastaolletes', 'cAMP divulgatiu', 'Ciència Periòdica', sobre química, la iniciativa que pretén verificar la informació sobre salut que s'ha publicat arran de la pandèmia de la Covid-19, 'Verificat', el podcast 'L'Ovella Verda', el canal 'Cullerades de Ciència' i el compte 'BioPorts'.