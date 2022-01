Diari de Balears, Ràdio Arrels i La Fageda, finalistes a la novena edició dels Premis Martí Gasull i Roig

La novena edició dels Premis Martí Gasull i Roig ja té els tres finalistes. Es tracta de la cooperativa garrotxina La Fageda, l'històric diari dBalears i Ràdio Arrels, l'única emissora en català de la Catalunya del Nord. Els premis, organitzats anualment per la Plataforma per la Llengua, cerquen reconèixer persones o entitats que hagin destacat en la defensa o la promoció de la llengua catalana.

Després de la deliberació del jurat entre 330 propostes, aquest divendres, 21 de gener, s'ha obert el període de votació popular a través de la web www.premismartigasull.cat perquè sigui la gent qui esculli el mereixedor del guardó. El termini per votar acabarà el 20 de febrer i la proposta guanyadora s'anunciarà a l'acte de lliurament dels premis, que tindrà lloc, si la situació pandèmica ho permet, el 28 de febrer al teatre Poliorama de Barcelona.

En aquesta gala també es lliurarà per sisena vegada el Premi Especial del Jurat, un guardó honorífic que s'anunciarà uns dies abans de la gala i que reconeix la trajectòria d'una persona en defensa del català. Fins ara n'han estat mereixedors els lingüistes Albert Jané i Josep Ruaix, la cantant Maria del Mar Bonet, la mestra i activista Maria Teresa Casals i l'escriptor Josep Vallverdú.

A començaments de febrer, aquells qui ho vulguin podran sol·licitar les invitacions a l'acte de lliurament i descobrir qui s'emporta enguany el premi. En edicions anteriors se l'han endut l'Assemblea de Docents de les Illes Balears, Escola Valenciana, els supermercats Bonpreu - Esclat, la Comunitat Sikh de Catalunya, Catalunya Ràdio, Som Energia, la Llibreria Catalana de Perpinyà i la revista Sàpiens.

Sobre els tres finalistes a la IX edició dels Premis Martí Gasull i Roig

Diari digital en llengua catalana que manté el llegat de l'històric Diari de Balears, editat en paper fins al 2013. Dirigit pel periodista Tomeu Martí, el jurat ha valorat especialment la importància que el Diari de Balears té per construir, des de les Illes Balears, un espai comunicatiu d'èxit en llengua catalana. El diari digital, que forma part del grup Ona Mediterrània, ha assolit aquest mes de desembre el seu rècord de visites, amb 244.268 lectors.

Nascuda el 1981, Ràdio Arrels, que acaba de celebrar el 40è aniversari, és una emissora de ràdio en català de la Catalunya del Nord. Dirigida històricament per Pere Manzanares, i actualment per Albert Noguer, amb 55.000 oients regulars, aquesta ràdio associativa s'ha consolidat com una referència comunicativa a la Catalunya del Nord, on és l'únic mitjà de comunicació que ofereix tot el contingut en català. El jurat ha valorat especialment el paper clau que té Ràdio Arrels per a la normalització lingüística, emissora que recentment ha començat a retransmetre els partits de rugbi en la nostra llengua.

Cooperativa social garrotxina del sector alimentari creada el 1982 per promoure la integració de persones de col·lectius vulnerables. El jurat n'ha valorat especialment com, a través de la producció i comercialització de iogurts artesans, flams, gelats o melmelades, ens mostra la normalitat amb la qual el món socioeconòmic, cooperatiu o empresarial ha de poder desenvolupar-se plenament en llengua catalana: en l'etiquetatge, la publicitat i en les seves activitats socials, entre d'altres.