Denuncien que Vueling no deixa volar la gent que duu tests d'antígens en català

L'usuari de Twitter Pere Puigbò ha denunciat que la companyia aèria Vueling no ha permès ala seus parents que havien de viatjar a Finlàndia, pujar al vol per al qual tenien passatges, ja que els han dit que els resultats dels tests d'antígens que han aportat redactats en català, no són vàlids. Puigbò ha explicat que, en canvi, la companyia Finnair no hi posa cap problema.

TV3 s'ha fet ressò dels casos d'Araceli que ha explicat que «Quan hem arribat al taulell i hem ensenyat els papers, ens han dit que en català, no», quan es disposava a viatjar a Finlàndia amb Vueling.

La Televisió de Catalunya també ha reportat el cas de Núria, que volia volar a Venècia, també amb Vueling: «Vaig anar a una farmàcia perquè em fessin el certificat i me'l varen fer en català. Quan arrib a les dependències de Vueling, em diuen que ha d'estar en castellà o en anglès, i que si està en català no pujo a l'avió».

De la seva banda, la companyia Vueling explica que a la seva web «s'especifica que el certificat ha d'estar en anglès» i avisa que «És molt important consultar els requeriments i documentació necessaris abans del viatge per a evitar inconvenients».

Hola @vueling, acabeu de perdre mínima 5 clients. Els meus pares a la cua del test d’antigen de l’aeroport, perquè no accepten el resultat del test en Català, per volar a Finlandia. Amb finnair cap problema. 👌

@llenguacat @moavalos17 — Pere Puigbò (@ppuigbo) January 22, 2022