22 commemoracions per al 2022

Aquestes són les 22 efemèrides i commemoracions que destacam:

150 de la creació de l’Ateneu Barcelonès. Va néixer producte de la fusió entre l’Ateneu Català i el Casino Mercantil Barcelonès, el 14 d’abril de 1872.

100 anys de la mort de Miquel Costa i Llobera. El poeta mallorquí va morir el 16 d’octubre de 1922. Havia nascut el 1854 i va ser reconegut als Jocs Florals. El seu poema més conegut és Lo pi de Formentor.

100 anys del naixement de Joan Fuster. L’assagista de Sueca, el més influent de la segona meitat del segle XX al País Valencià i a bona part dels Països Catalans, va néixer el 23 de novembre de 1922 i enguany les institucions celebraran el seu any amb múltiples edicions, congressos i activitats. Fuster va escriure desenes d’obres, si bé la més determinant fou Nosaltres els valencians, publicada el 1962.

100 anys del naixement del poeta Gabriel Ferrater. Va nàixer a Reus el 20 de maig de 1922 i va ser el primer poeta modern de la literatura catalana de postguerra.

100 anys de la Fundació Bernat Metge. Al juliol de 1922 el polític i mecenes Francesc Cambó crea aquesta fundació per difondre els clàssics grecs i llatins en llengua catalana.

100 anys d’Estat Català. El 18 de juliol de 1922 es funda Estat Català per part del futur president Francesc Macià. Es tracta del partit català més antic que continua en actiu i el tercer nacionalista d’Europa més antic, després del Sinn Féin irlandès i del Partit Nacionalista Basc. Tal com passa amb Acció Catalana (que també compleix 100 anys), el naixement d’Estat Català no s’entén si no s’explica des del fet que la Lliga perdia la seva hegemonia política.

90 anys de les Normes de Castelló. El codi gramàtic i ortogràfic valencià, que assumia la concepció fabriana de la llengua, va ser signat el 21 de desembre de 1932.

85 anys de l'assassinat d'Emili Darder. Els franquistes varen afusellar el 24 de febrer de 1937, qui havia estat Batle de Palma i president de l'Associació per la Cultura de Mallorca, al costat d'Alexandre Jaume, Antoni Mateu i Antoni Maria Ques.

75 anys del naixement de Maria del Mar Bonet. La cantautora mallorquina va nàixer el 27 d’abril de 1947 a Palma.

60 anys de l'Obra Cultural Balear. L'entitat va ser fundada per iniciativa de Francesc de Borja Moll, per 31 persones els darrers dies del 1962.

40 anys de la fundació d’Unió Mallorquina. El partit regionalista es va crear a l’octubre de 1982 i va ser fonamental en molts pactes de Govern a les Illes Balears, tant amb el PP com amb el PSOE. Va quedar neutralitzat el 2011 esquitxat pels casos de corrupció.

40 anys de l’Estatut valencià. Es va aprovar a Madrid l’1 de juliol de 1982 després d’una forta polèmica marcada pels símbols i per la reculada de l’esquerra a l’hora de fer concessions.

30 anys de l’inici dels Jocs Olímpics de Barcelona. Es varen estrenar el 25 de juliol de 1992 i es varen celebrar durant aquell estiu. També es compleixen 30 anys dels jocs paralímpics de Barcelona.

25 anys de l'inici del pacte lingüístic. El 17 de setembre de 2022 farà 25 anys que, fruit de l'acord Aznar-Pujol, les Corts valencianes varen sol·licitar al Consell Valencià de Cultura un dictamen sobre la filiació del valencià. És l'origen de la gestació de l'AVL i, a la pràctica de la mort del 'blaverisme'.

25 anys de la mort de Blai Bonet. El poeta i novel·lista mallorquí va morir el 21 de desembre de 1997. Va ser articulista de Diari de Balears, des de l'aparició del diari fins que l'autor santanyiner va morir.

25 anys de la mort de Nadal Batle. Qui va ser rector de la Universitat de les Illes Balears durant 13 anys, va morir el 7 de desembre de 1997. Era matemàtic i articulista de Diari de Balears.

25 anys de la mort de la traductora i folklorista Maria Dolors Cortey de Ribot. Va morir a Palma el 3 d’abril de 1997 i va ser una de les traductores més reconegudes amb diferents premis literaris.

10 anys de la fundació de l'Assemblea Nacional Catalana, organisme clau en el procés d'autodeterminació de Catalunya, que va fer la seva assemblea fundacional el 10 de març de 2012.

10 anys de les Diades de Catalunya independentistes i súper massives. L'11 de setembre de 2012, a Barcelona es va fer la gran manifestació 'Catalunya, nou estat d'Europa', per exigir la independència de Catalunya, amb una assistència d'1.500.000 persones.

10 anys de les vagues de fam per la llengua i de la gran manifestació Sí a la Llengua. L'1 de març de 2012 Jaume Bones, membre de Jubilats per Mallorca iniciava una vaga de fam per la llengua que continuaria Tomeu Amengual. El 25 de març d'aquell any es va fer la gran manifestació organitzada per l'OCB amb el lema 'Sí a la Llengua'.

40 anys de l'Estel. Fa 40 anys que Mateu Joan Florit fundava la publicació S'Arenal de Mallorca, que després passaria a ser L'Estel.

10 anys de l'Associació Ona Mediterrània. El 2012 es va crear l'Associació Ona Mediterrània que després va posar en marxa la ràdio Ona Mediterrània i actualment edita, també, dBalears i L'Estel.