Els supermercats Bonpreu i Esclat participen en un projecte per promoure el català a les plataformes de continguts

Plataforma per la Llengua posa en marxa un projecte, juntament amb els supermercats Bonpreu i Esclat, amb l'objectiu d'aconseguir 50.000 euros per tal de promoure el català a plataformes de vídeo a la carta, com Netflix, Disney+, HBO, Amazon Prime Video o Rakuten TV. Durant el mes de gener els clients podran fer un donatiu solidari arrodonint la seva compra a les caixes dels establiments.

L'entitat destinarà els doblers a treballar perquè aquestes plataformes incorporin les pel·lícules, sèries i documentals que ja estan disponibles en català, però que encara no inclouen als seus catàlegs; així com a assessorar-les perquè tenguin present la llengua a les interfícies, contractes i comunicacions amb els usuaris. Un altre objactiu marcat és implicar els poders públics perquè adoptin mesures polítiques, administratives i legals per millorar la situació del català en l'àmbit audiovisual.

Per fer el donatiu, abans de confirmar el pagament d'una compra, els treballadors dels supermercats Bonpreu i Esclat oferiran als clients la possibilitat d'arrodonir l'import a la següent fracció de 10 cèntims, si la compra supera els cinc euros, o a la següent fracció de cinquanta cèntims, si la compra supera els cent euros. Aquests diners aniran destinats a la campanya de l'ONG.