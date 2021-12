Posen en marxa una iniciativa per a reclamar que les principals aplicacions estiguin disponibles en català

La iniciativa nascuda a Twitter 'Apps en català, ara!' té l'objectiu d'aconseguir que totes les aplicacions ofereixin versió en català. No obstant això, se centra en les principals apps, les que tenen més usuaris, com ara Instagram, Spotify, Tik Tok i Twitch, que encara no donen servei en la nostra llengua.

Així, mitjançant aquest compte, posen en marxa campanyes baix les etiquetes #InstagramEnCatalà #SpotifyEnCatalà #TikTokEnCatalà #TwitchEnCatalà #SnapchatEnCatalà #LinkedInEnCatalà #WallapopEnCatalà i fan pressió a les principals plataformes perquè incloguin el català entre les seves llengües d'ús.

«Les xarxes socials són molt importants per als joves, i la majoria no tenen versió en català. Tenint en compte que bona part de les relacions socials dels joves es fan a través d'apps com Instagram, si volem normalitzar el català, cal que ofereixin el català com a opció», expliquen sobre la iniciativa.

A més, remarquen que les aplicacions «que tenen més de 10 anys ofereixen versió en català (Facebook, Twitter, WhatsApp..) mentre que les més modernes no l'ofereixen (Instagram, TikTok, Twitch...) Hem de revertir aquesta situació urgentment!».

Per això, expliquen: «Ens hem acostumat massa a haver de fer servir el castellà. A les apps, al Netflix, a les unis, als bars, a TV3, al metge, als videojocs... i ja n'hi ha prou! O defensem el català o estem perduts». I indiquen: «1. Obre el Google Play. 2. Busca Instagram. 3. Vés a l'apartat "Puntua aquesta aplicació". 4. Posa-li 1 estrella. 5. Deixa el teu comentari reclamant l'aplicació en català». Així, recomanen seguir aquests passos per a reclamar la llengua catalana en totes les aplicacions que usam habitualment.

Finalment, remarquen que la discriminació de la plataforma Tripadvisor és «la pitjor de totes. No només es neguen a traduir l'app, sinó que a més prohibeixen l'escriptura de comentaris escrivint en català. Veient que hi ha un servei similar a les ressenyes de Google, potser ens haurem de plantejar deixar Tripadvisor».