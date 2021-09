Gairebé totes les institucions de les Balears s'han sumat al Dia Europeu de les Llengües

La gran majoria de les institucions de les Illes Balears s'han sumat a la celebració del Dia Europeu de les Llengües, data que es commemora aquest diumenge per a promoure la diversitat lingüística. Els consells de Mallorca i de Menorca han organitzat actes amb motiu de la celebració durant els dies previs, i la majoria d'institucions han penjat la bandera amb el logotip de la celebració.

El Consell de Formentera s'ha sumat a la celebració i ha recordat que l'efemèride es va crear en 2001 de la mà del Consell d'Europa i de la Unió Europea per a fomentar aquesta diversitat, l'aprenentatge de llengües i la unió intercultural entre els ciutadans.

La consellera insular de Política Lingüística, Raquel Guasch, ha destacat que «amb aquesta adhesió, es va posar de manifest la importància de vetllar per la supervivència de les llengües i la normalització lingüística».

Per a Guasch, les llengües «representen l'essència de les diferents cultures i, alhora, són el principal canal de comunicació». Per tant, ha afegit, «preservar una llengua és protegir una manera de mirar, de comprendre i d'interpretar el món».

Ajuntament de Palma

L'Ajuntament de Palma també s'ha sumat aquest diumenge al Dia Europeu de les Llengües i per a commemorar aquesta efemèride i fer valer el català com a aportació al patrimoni lingüístic europeu ha penjat una bandera al balcó de l'edifici institucional.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma en una nota de premsa, a través de l'àrea d'Educació i Política Lingüística, el Consistori s'ha sumat a la celebració del Dia Europeu de les Llengües, que vol fomentar l'aprenentatge d'idiomes en tota Europa.

Des de l'any 2001, cada 26 de setembre es ret homenatge a la diversitat lingüística d'un continent amb més de 200 llengües pròpies.

«Volem recordar que el multilingüisme és una riquesa per als territoris», ha sentenciat el regidor d'Educació i Política Lingüística, Llorenç Carrió. «Donem visibilitat a la celebració d'aquest dia i ens comprometem a promocionar i conservar la llengua catalana», ha afegit.

Amb l'objectiu de donar protagonisme al Dia Europeu de les Llengües, el Servei de Dinamització Lingüística del propi Ajuntament ha anat proposant una sèrie de jocs i reptes lingüístics perquè els ciutadans puguin practicar i, alhora, conèixer la gran diversitat de llengües existents a Europa. Algunes de les propostes realitzades pel Servei han estat contestar un qüestionari lingüístic o escoltar uns àudios i reconèixer de quina llengua es tracta.

A més, en els punts de conversa que es porten realitzant des de fa mesos des del Servei, durant dues sessions es tractarà el tema de la diversitat lingüística i la importància d'aprendre llengües. D'altra banda, s'ha organitzat una activitat de fotografies

amb cartells amb l'expressió 'Parla'm' en diferents llengües europees i s'han repartit polseres oficials del dia Europeu de les llengües.

Amb tot, l'Ajuntament de Palma ha recordat que els objectius generals del Dia Europeu de les Llengües són, d'una banda, destacar la importància de l'aprenentatge de llengües i diversificar la varietat de llengües que s'aprenen per a incrementar el plurilingüisme i la comunicació intercultural; per una altra, promoure la riquesa de la diversitat lingüística i cultural d'Europa, que cal preservar i potenciar; i, finalment, promoure l'aprenentatge permanent de llengües tant dins de com fora de l'escola, ja sigui amb el propòsit de fer estudis, intercanvis, per necessitats professionals, mobilitat o plaer.