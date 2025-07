[VÍDEO] Absoltes les militants feministes que varen tallar les vies del tren durant la vaga feminista del 8 de març de 2018

L'Audiència Provincial de Barcelona ha absolt les set militants feministes que havien estat condemnades pel tall de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat a Sant Cugat del Vallès durant la primera vaga feminista del 8 de març, l'any 2018.

La decisió de l'Audiència anul·la la pena d'un any i mig de presó i d'inhabilitació del dret al sufragi passiu que els havia estat imposada per un jutjat de Terrassa, així com la multa de 26.169,34 euros que havia de pagar cada una d'elles a FGC en concepte de responsabilitat civil.

Al judici celebrat l'any passat a Terrassa la Fiscalia demanava tres anys de presó per a cadascuna, una petició que es va considerar desproporcionada. De fet, la Fiscalia va continuar d'ofici amb la causa després que FGC es retiràs com a acusació.

La defensa, per la seva banda, al·legava que tots els precedents de condemna per desordres públics relacionats amb els talls de vies de comunicació són per sabotatges greus que posen en perill tant la circulació com els usuaris, i això no havia passat en aquest cas.

Aquell 8 de març de l'any 2018 una trentena de dones va botar a l'estació de Ferrocarrils de Sant Cugat i va tallar la circulació de trens. Les activistes ho varen fer per denunciar que al transport públic s'hi cometien el 17,1% de les agressions masclistes fora de l'àmbit de la parella.

El tall de vies va anar acompanyat d'altres accions com piquets, tallers de pancartes o una manifestació multitudinària. Dues hores després de l'inici de l'acció, els Mossos d'Esquadra varen desallotjar l'espai i van identificar les set dones que ara han estat absoltes.