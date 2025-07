El Feslloc 2025 resisteix la pluja carregat de música i compromís amb la llengua

Amb l’amenaça permanent de la pluja, el Feslloc, el festival de música en català de l’Associació Cultural Feslloc, integrada per Escola Valenciana i l’Ajuntament de Benlloc, ha celebrat el seus 19 anys de resistència els dies 10, 11 i 12 de juliol. Amb el seu tarannà alegre i combatiu, el projecte, que ha contribuït, des de 2007, al reconeixement i consolidació de l’escena musical en català al País Valencià, ha reunit a més de 4.500 persones en aquest municipi menut i rural de la Plana Alta, que, cada any, reivindica la cultura i la llengua pròpies, a més de significar la música com una eina de transformació social per a crear espais crítics i de convivència.

Per la pluja, s’ha hagut de cancel·lar l’actuació de Cactus, l’última de divendres, i, dissabte, traslladar les activitats culturals a l’aire lliure a l’auditori municipal i retardar dues hores els concerts.

Naina, Malifeta, Les Testarudes, Abril, La Maria, Auxili, Bèrnia, ZETAK i Fillas de Cassandra han estat algunes de les propostes musicals, d’un total de 19, de la programació d’enguany. Pel Feslloc han passat estils i projectes diversos, tant consolidats com emergents, del País Valencià, Catalunya, Galícia i Euskal Herria, de manera que ha estat un aparador atractiu i còmplice per als artistes que creen en llengües arrelades als seus territoris, per tal de fer-ne difusió i abraçar la riquesa cultural i patrimonial que generen.

«Treballem fa 19 anys des de l’activisme amb la voluntat de teixir una cultura viva, lliure i en valencià, des de la perifèria de la decisió política, econòmica i mediàtica. Ara més que mai, reivindiquem el valor de les iniciatives culturals compromeses amb els valors democràtics, la cultura de la pau, el feminisme i la defensa del territori, projectes que, com el nostre, sobreviuen amb precarietat però amb fermesa, davant la voracitat d’un sistema que degrada els nostres pobles i les nostres vides», ha manifestat l’organització.

Entre proclames com «Mazon Dimissió» i «Palestina Lliure», el programa cultural del Feslloc ha reivindicat els referents culturals com Ovidi Montllor i ZOO, a més d’acollir activitats crítiques, per exemple els col·loquis sobre la situació de la promoció de la música en valencià a À Punt o l’Acord Social Valencià, el mural per la diversitat de RUK i el documental sobre memòria històrica «La veu de les muntanyes», d’Ester Fayos. En aquest sentit, han visitat Benlloc aquests dies els pòdcast «Mundanes» i «Un cabàs d’històries», el Voluntariat Lingüístic de la Universitat d’Alacant, amb el taller d’estampació de samarretes, el recital de poesia «Joves per versos», amb la participació de poetes dels territoris catalanoparlants i les tradicionals competicions esportives de frontó a mà, bàsquet i futbol sala.

Per a prevenir les violències masclistes i lgtbifòbiques, també per a promoure l’educació sexual, l’organització ha instal·lat, com altres anys, el Punt Violeta i el Punt de Salut Sexual, a càrrec de Calcsicova.

L’Associació Cultural Feslloc ha agraït el suport i la fidelitat de públic i artistes, que han manifestat, als escenaris i als diferents espais del festival, fins i tot en els moments més crítics per la pluja, la seua estima pel projecte i la necessitat de sostindre’l enfront altres alternatives sense cap lligam amb el territori, que banalitzen la cultura, penalitzen la consciència crítica i marginen les dones de la programació.

L’entitat ha destacat, igualment, la participació de les entitats col·laboradores: Aproop, Pro21, El Camí del PV, Cuinatur, Traver Valles, Geinop, Centelles Vallés, Hope & Effort, Facsa, Institut d’Estudis Catalans, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Institut Valencià de Cultura, Diputació de Castelló i la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.