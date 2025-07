Neix Galàxia, un repositori d’eines per a poder viure plenament en català en l’àmbit digital

Galàxia.cat és una nova plataforma oberta que reuneix més de 250 eines digitals plenament disponibles en català, gratuïtes i accessibles des del navegador. La iniciativa, impulsada per Accent Obert (des de juny de 2025, la nova forma de la Fundació .cat) amb la col·laboració de Softcatalà, vol garantir pel català un lloc útil i funcional a l’univers digital.

El projecte, apadrinat pel tecnòleg Josep Maria Ganyet, parteix d’una paradoxa quotidiana: mentre creix la consciència per viure plenament en català, moltes persones es veuen forçades a renunciar-hi quan fan servir eines digitals. Galàxia vol revertir aquesta situació oferint una infraestructura útil, ètica i viva, que connecti la ciutadania, les entitats i els desenvolupadors amb serveis digitals en català.

«Amb Galàxia volem facilitar una vida digital plenament en català i demostrar que hi ha una alternativa viable a la lògica de les grans plataformes globals», Genís Roca, president d’Accent Obert.

Una constel·lació d’eines útils, obertes i segures

El catàleg inicial inclou aplicacions agrupades per a àmbits com l’educació, la salut, el lleure, la productivitat, la traducció o l’aprenentatge de llengües. També ofereix col·leccions temàtiques, filtres intel·ligents i propostes per a millorar el propi catàleg de manera col·laborativa. Totes les eines les ha seleccionades un equip humà seguint sis criteris: disponibilitat en català, accés gratuït, respecte a la privadesa, accés web, manteniment actiu i qualitat funcional.

Entre els serveis recollits hi ha des de grans plataformes internacionals com Spotify o Telegram, que ofereixen versions íntegres en català, fins a creacions locals reconegudes globalment com Wikiloc i ILovepdf, i també els projectes desenvolupats durant dècades per Softcatalà. La selecció editorial s’actualitza contínuament i és oberta a aportacions de la comunitat.

«És una proposta per la comunitat i amb la comunitat: tothom que conegui una eina, qui sigui programador i hagi fet una aplicació web… que ens la faci arribar i li afegirem si compleix els criteris», Joan Montané, Softcatalà

Sobirania digital en català, aquí i ara

Galàxia no és només un catàleg, sinó una infraestructura amb vocació de servei públic per a enfortir l’autonomia digital de la comunitat catalanoparlant. A més d’identificar i visibilitzar bones eines, servirà de pont entre els desenvolupadors, les institucions i les necessitats reals dels usuaris.

«Galàxia no és només un inventari, també és un diagnòstic. Detectarem què ens falta i ho farem possible», Genís Roca, president d’Accent Obert

Aquest projecte s’uneix a d’altres que ha presentat recentment Accent Obert, com els Premis CRIT o una nova edició de la conferència de Drets Digitals 4D, i reforça la seva missió fundacional: facilitar que es pugui viure plenament en català a l’àmbit digital i defensar els drets i la sobirania digital de la comunitat catalanoparlant.