La Xarxa Vives d’Universitats s’adhereix al comunicat en defensa del català a la ciutat d’Alacant

El Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats, format pels rectors i rectores de les 22 universitats membres, ha acordat l’adhesió institucional al comunicat impulsat pel Departament de Filologia Catalana, la Unitat per a l’Educació Multilingüe i el Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant, en relació amb la declaració institucional aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’Alacant el passat 26 de juny, que proposa modificar la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) per a adscriure la ciutat d’Alacant a la zona de predomini lingüístic castellà.

El text manifesta el rebuig a la proposta i la profunda preocupació per les seues implicacions culturals, socials i legals. Entre els aspectes més rellevants, destaca:

· El recordatori del caràcter històricament valencianoparlant de la ciutat d’Alacant, amb una llengua pròpia que forma part de la seua identitat i patrimoni cultural.

· Les greus conseqüències educatives que tindria el canvi d’adscripció lingüística en la modificació legislativa, limitant l’ensenyament en valencià i vulnerant els drets lingüístics de l’alumnat i de la població valencianoparlant.

· L’advertiment sobre la pèrdua de capitalitat i referencialitat d’Alacant dins del territori valencià si renuncia a la seua llengua pròpia, trencant el vincle amb les comarques on el valencià manté una vitalitat robusta.

La Declaració de Montserrat, aprovada recentment per la institució, aposta per una política multilingüe que forme professionals competents i amb vocació internacional, alhora que referma el seu compromís amb la promoció de la llengua pròpia en l’esfera universitària. En aquest sentit, la Xarxa Vives reclama a les institucions que garantisquen la protecció lingüística com a patrimoni comú i element clau per a la qualitat educativa i la professionalització dels estudiants.

Amb aquesta adhesió, la Xarxa Vives referma el seu compromís amb la protecció de la diversitat lingüística i la convivència respectuosa, així com amb el foment del català com a llengua pròpia de la ciutat d’Alacant i del conjunt del territori.

La Xarxa Vives d’Universitats és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 22 universitats del País Valencià, Catalunya, les Illes Balears, Catalunya del Nord, Andorra i Sardenya. Amb 30 anys d’experiència en el desenvolupament de projectes universitaris amb resultats visibles i reconeguts, representa un col·lectiu universitari superior a les 530.000 persones entre estudiantat, personal docent i investigador (PDI) i personal tècnic, d’administració i serveis (PTGAS).