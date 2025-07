Feslloc, 19 anys de lluites i cançons al País Valencià

La 19a edició del Feslloc, el festival de música en català que organitza l’Associació Cultural Feslloc, participada per l’Ajuntament de Benlloc i Escola Valenciana, tendrà lloc els pròxims dies 10, 11 i 12 de juliol a Benlloc, la Plana Alta.

El projecte renova, un any més, el seu compromís amb la música, la llengua i el país en temps d’atacs polítics per a la cultura en català al País Valencià. Així, amb l’alegria com a manifestació popular, ha programat La Fúmiga, Auxili, Fillas de Cassandra, Zetak i Malifeta, entre un total de 19 propostes musicals, entre les quals una desena actuaran per primera vegada a l’escenari Ovidi. Com és costum, el festival acull estils musicals diversos i barreja projectes consolidats i formacions emergents. Així, si bé ha apostat, sobretot, per la producció valenciana, també ha obert les portes a dues bandes de Catalunya, com són Flashy Ice Cream i Les Testarudes, i a sengles propostes de Galícia i d’Euskal Herria, Fillas de Cassandra i Zetak, respectivament.

Flashy Ice Cream, Malifeta, Les Testarudes, Quinto, Sociologia Animal, Abril, Bèrnia, Faixa, Naina i Rua són els deu artistes que hi actuaran per primera vegada. Cactus, La Maria, La Fúmiga, així com DJ Cuber, Santy Mataix i PD Comboi completen el cartell.

Del Feslloc 2025 destaca, igualment, el programa cultural i esportiu, amb activitats que reivindiquen els referents culturals propis, per exemple Ovidi Montllor, Zoo i la pilota valenciana, així com altres apegades a l’actualitat, com xerrades sobre el genocidi a Palestina, la difusió de la música en català a À Punt i la memòria històrica. Enguany, a més, el festival acollirà una trobada de joves poetes en llengua catalana.

Les entrades estan disponibles al web https://entrades.feslloc.com