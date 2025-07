L'ANC alerta que el proper cicle electoral ha de servir per a trencar amb el «pactisme estèril» i rellançar la lluita independentista

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha celebrat aquest diumenge un acte polític al Casinet d’Hostafrancs per a fer balanç de la feina feta en el darrer any i marcar les prioritats per al nou cicle polític. L’acte ha tengut lloc just després de l’Assemblea General Ordinària, on els socis han aprovat una reforma parcial dels Estatuts i del Reglament del règim intern amb un 73% dels vots. En aquest acte polític, l’ANC ha aprofitat per a alertar que el proper cicle electoral pot esdevenir una oportunitat decisiva per a «trencar amb anys de pactisme improductiu» i rellançar la lluita per la independència de Catalunya.

En una anàlisi de l’actual conjuntura política el coordinador d’Incidència Política, Pep Vila, i la secretària nacional, Blanca Currià, han destacat que la crisi de corrupció que sacseja el PSOE podria precipitar eleccions espanyoles anticipades. Segons han dit, «el suport dels partits independentistes al Govern espanyol ha estat estèril i ha contribuït a la desmobilització i al retrocés electoral». Davant aquest escenari, l’Assemblea reclama una regeneració democràtica dins el moviment i un canvi d’estratègia: superar les lluites partidistes i reconstruir la unitat estratègica que va fer possible el 1r d’Octubre. En aquest sentit, l’Assemblea ha posat en marxa la Taula per la Independència del moviment civil, una iniciativa que té com a objectiu construir un espai permanent de diàleg, coordinació i proposta de les entitats de l’independentisme civil implicades en el moviment d’alliberament nacional. El president, Lluís Llach, ha pronunciat un discurs davant els socis on ha reivindicat l’Assemblea com «punta de llança de l’independentisme» que està «més preparada que mai, més capdavantera, més lliure de lligams polítics que la condicionin i més transversal en la lluita per la independència». Llach ha fet una crida als catalans i a tota la gent nouvinguda que vulgui arrelar-se en aquesta terra, que «entenguin que el seu futur i el dels seus fills anirà lligat a la lluita dels drets nacionals de Catalunya». A més, ha destacat el paper de la Confederació d’Entitats Sobiranistes dels Països Catalans: «Hem dinamitzat un diàleg profund i sincer que ha donat com a resultat per primera vegada un projecte conjunt per a denunciar les conseqüències de l’espoli fiscal que els tres països pateixen per continuar formant part d’Espanya». Durant l’esdeveniment, la vicepresidenta, Nohemí Zafra, el secretari, Xavi Aibar, i diversos membres del Secretariat Nacional han exposat la intensa tasca de reactivació de l’entitat i del moviment independentista en un dels moments més difícils dels darrers anys. El coordinador d’Accions al Territori, Jordi Pesarrodona, ha destacat l’impuls a les assemblees territorials i sectorials i la represa de mobilitzacions arreu del país. L’ANC ha recuperat protagonisme amb accions com la manifestació contra el rei espanyol, el concert solidari per les víctimes de la DANA al País Valencià, l’ocupació simbòlica de l’estació de Sants i les marxes contra la visita de Felipe VI a Montserrat. En aquest sentit, el coordinador d’Estratègia i Discurs, Josep Pinyol, ha subratllat que «l’Assemblea està posant els fonaments per a un nou embat per la independència» basat en la «desobediència civil noviolenta» i en «una societat civil forta, organitzada i preparada». Ha defensat el nou Full de Ruta, aprovat al gener, com a eina per a superar la desmobilització i reconstruir la unitat estratègica de l’independentisme. A la part final de l’acte l’Assemblea ha presentat el lema i la samarreta de la Diada: 'Més motius que mai: Independència'. La samarreta, un clàssic de les mobilitzacions de l’11S, és una peça bàsica per a finançar l’organització de la manifestació i altres campanyes per la independència. Enguany, és de color siena, una referència a la terra, i inclou la imatge d’un puny alçat amb diverses paraules a l’interior: terra, llibertat, llengua, democràcia, cultura, revolta, nació i justícia. Durant els pròxims dies es presentarà en roda de premsa el recorregut de la mobilització.