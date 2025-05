L’OCB es converteix en entitat permanent del Patronat de la Fundació .cat

La Fundació .cat ha celebrat a València la reunió número 100 del seu Patronat. Ho ha fet a la seu d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que juntament amb l’Obra Cultural Balear (OCB) són des d’aquest divendres, entitats permanents del Patronat de la Fundació. «Després de 20 anys de trajectòria defensant el català en l’entorn digital, la Fundació .cat es reforça per afrontar amb garanties les profundes transformacions tecnològiques, culturals i socials que ja estan canviant el futur», expliquen des del Patronat.

La incorporació d’ACPV i OCB com a membres de ple dret és, segons han dit des de l’Entitat illenca, «un pas rellevant en el procés de consolidació del projecte de la Fundació .cat com a espai compartit per a totes les comunitats catalanoparlants, amb la voluntat de seguir treballant plegats més enllà d’unes fronteres administratives que no reflecteixen la unitat de la llengua ni de la seva comunitat digital».

Antoni Llabrés, president de l’Obra Cultural Balear (OCB) i de la Federació Llull, ha manifestat la seva satisfacció en el fet que l’OCB es converteixi en entitat permanent de la Fundació .cat perquè «hi volem ser en primera línia, de la mà d’altres entitats, per impulsar la llengua catalana en l’entorn digital i sumar forces amb compromís i determinació».