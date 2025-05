Gairebé 140 jocs aspiren a guanyar la 10a edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català

La desena edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català arriba a la fi i ja té data per lliurar els premis: serà el divendres 23 de maig al matí, i l'acte es farà al Teatre Poliorama de Barcelona. El concurs, organitzat per la Plataforma per la Llengua, ha comptat enguany amb la participació de més de 1.300 alumnes de gairebé tots els territoris de parla catalana, que han presentat unes 140 propostes per aprendre de manera creativa algun aspecte de la llengua, la cultura i les tradicions d'arreu del domini lingüístic. En aquesta edició, s'ha afegit una categoria per als alumnes de 13 i 14 anys, que ha permès arribar, per primer cop, als instituts.

Pel que fa a la categoria Grumet, per als alumnes d'11 i 12 anys, el concurs ha rebut 106 jocs d'escoles de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, i la Franja de Ponent. De la categoria Pirata, per als de 13 i 14 anys, se n'han rebut 33, de Catalunya, el País Valencià i l'Alguer. Els jocs, amb fotografies i explicacions, es podran veure en un apartat específic del web del Concurs Tísner. La tria dels guanyadors la decidirà un jurat que es reunirà a finals d'abril i que enguany està integrat pel català Màrius Serra, la valenciana Laia Maurí, l'alguerès Andrea Enna i, per primer cop, per l'eivissenc Bernat Joan i per Aida Grau, en representació de la comissió d'Educació de Plataforma per la Llengua. A més, també en forma part Guiomar Bonet, mestra responsable del joc guanyador de l'any passat, EscaCat, una proposta dels alumnes que aleshores feien cicle IV de l'escola Bellavista-Joan Camps i Giró, de les Franqueses del Vallès. L'acte de lliurament dels premis, el divendres 23 de maig, arrencarà a les 10.30 h i comptarà amb l'actuació musical d'El Pony Pisador. Els conductors seran Shalana Rodríguez, mestra i creadora de continguts, i el guionista i reporter Marc Andreu. Tots dos són presentadors del concurs escolar Fang!, del canal SX3, que es proposa promoure la llengua catalana amb preguntes sobre paraules, rodolins i embarbussaments. Enguany, la gala tindrà un caràcter encara més lúdic que en edicions anteriors, i demanarà als alumnes assistents que resolguin diferents enigmes per tal d'aconseguir els sobres amb els noms dels premiats. La 10a edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català El Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català s'adreça als alumnes d'entre 11 i 14 anys de tot el domini lingüístic, i té l'objectiu que estudiants, mestres i escoles descobreixin la faceta lúdica i creativa de la llengua catalana a partir de la creació del seu propi joc.