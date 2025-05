El pòdcast de Ràdio FAR, 'No són Hores', nominat a «millor pòdcast d’innovació» als Premis Sonor 2025

Els Premis Sonor, creats per a impulsar la creació i divulgació de pòdcasts en català, organitzat per LA MIRA, amb la col·laboració de Catalunya Ràdio i La Xarxa, celebren enguany la seva quarta edició.

Per segon any consecutiu, un programa de Ràdio FAR, situat entre els finalistes. El programa de Ràdio FAR, 'No són Hores', creat pel col·lectiu Avestruces (Óliver Vinent i Luz Achával), que ja consta de dues temporades i vint capítols, ha estat nominat finalista dels premis Sonor 2025 d’entre 200 candidatures d’arreu del territori de parla catalana, en la categoria de millor pòdcast d’innovació.

'No són Hores' és un laboratori d’experimentació sonora i radiofònica per a endinsar-se en un recorregut pel territori inabastable de l’art sonor, explorant diverses propostes formals i tècniques que fan servir l’illa de Menorca com a punt d’ancoratge. Els altres dos finalistes de la categoria són els programes 'Som com som', de 3Cat, i 'Rondalles de no-ficció', autoproduït per Irene Klein Fariza i Mateo Martínez Monfort. Els guanyadors es donaran a conèixer el pròxim dilluns 26 de maig durant la gala d’entrega de premis que se celebrarà a l’Auditori 1899 de l’Spotify Camp Nou.

En la passada edició dels premis Sonor, 'Biblioteca Freak', de l’escriptor menorquí de Xec Pons Sans també va ser nominat, en aquest cas, en la categoria de millor guió. Ràdio Far dona suport a la creació i producció de continguts culturals radiofònics en català des del 2019. Actualment, disposa de més de vuit-cents pòdcasts de creació pròpia o en col·laboració amb entitats d’arreu de les Illes Balears, Catalunya i Occitània, tots disponibles de manera gratuïta a través de la plataforma de continguts radiofarmenorca.com.