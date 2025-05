VilaWeb celebra 30 anys a l’avantguarda del periodisme independent dels Països Catalans

El 15 de maig del 2025, VilaWeb celebra 30 anys des de la seva creació com a primer mitjà digital dels Països Catalans i un dels primers d’Europa. Pioner des del 1995, al llarg de la seva trajectòria, VilaWeb s’ha adaptat a la constant transformació d’Internet sense perdre la independència periodística ni el compromís per la llengua i la cultura catalana. Aquest aniversari és una ocasió per reivindicar el paper clau de VilaWeb com a espai d’informació lliure, en una època en què el rigor i la qualitat informativa són més necessàries que mai.

Amb motiu de l’efemèride, el mitjà llança la campanya 'Tinc 30 anys', adreçada a la generació del 1995. Una identificació simbòlica entre el mitjà i la generació que ha crescut entre dues èpoques tecnològiques, acostumada a moure’s en entorns digitals i a desconfiar del soroll informatiu. Aquesta aliança vol projectar VilaWeb com un mitjà de confiança per a les inquietuds d’avui en dia, que entén les noves formes de consum informatiu i que manté intactes els valors que el van fer néixer.

Per al director de VilaWeb, Vicent Partal, la celebració dels trenta anys «no té cap regust nostàlgic sinó que és una projecció de futur, perquè la situació dels mitjans reclama avui més que mai entusiasme, coneixement i audàcia». Segons Partal «vivim una època amb amenaces clares a la democràcia davant les quals els mitjans no podem restar impasibles», amenaces que cal contrarestar «amb professionalitat, amb rigor, amb bona informació, però també entenent els mecanismes i les maneres en que sobretot les generacions més joves gestionen la informació i la fan circular». Els periodistes, per això, «tenim al davant un repte tan apasionant i transformador com el que va significar l’aparició d’internet, és una renovació de l’esperit innovador que va ser tan important als anys noranta».

Una nova generació de subscriptors

En el marc de la celebració del 30è aniversari, VilaWeb ha impulsat la campanya 'Tinc 30 anys', que s’allargarà durant tot l’any, i que pretén transformar el 30è aniversari en un diàleg amb els seus lectors joves, consolidant la confiança dels lectors històrics i activant la incorporació d’una nova generació de subscriptors. La campanya vol interpel·lar tant els qui han crescut amb VilaWeb com els qui l’acaben de descobrir, per tal de convidar la gent nascuda el 1995 a repensar el periodisme i a compartir la seva visió del món en una època marcada per la incertesa de la digitalització.

Una de les principals accions que contempla la campanya és una subscripció gratuïta d’un any a totes les persones que també facin 30 anys aquest 2025. Alhora, el mitjà, aposta per oferir descomptes exclusius de subscripció als joves d’entre 25 i 35 anys, per tal d’incorporar una nova generació de subscriptors. A banda de poder visualitzar tot el contingut de VilaWeb gratuïtament, i per enriquir l’experiència de subscripció i fer-la més atractiva, la campanya també contempla aliances estratègiques amb diverses entitats culturals i educatives que aportin beneficis exclusius per als subscriptors, experiències, beques i pràctiques per a joves professionals. A més, també es promouran debats i converses amb contrapunts generacionals i ideològics, que aportin una mirada plural i enriquidora sobre el periodisme, la cultura o l’actualitat.

VilaWeb també treballa en una sèrie de diverses propostes per seguir celebrant el seu aniversari al llarg de tot l’any. Entre aquestes, la publicació de microtestimonis intergeneracionals on lectors fundacionals expliquen el seu pas per VilaWeb com a subscriptors, entrevistes a joves de 30 anys amb diferents professions i accions d’agraïment als subscriptors de més de 35 anys. Com a cloenda de l’aniversari, l’any 2026, el mitjà proposa una gran festa oberta al públic jove, pensada no només com una trobada musical i lúdica, sinó també com un espai de pensament, creació i reconeixement vinculat al futur del periodisme català independent.

Exposició 'De l’11-M a Mazón' a València

Amb motiu del 30è aniversari, VilaWeb estrenarà l’exposició 'De l'11-M a Mazón. VilaWeb: trenta anys contra la desinformació' sobre la seva trajectòria com a mitjà digital referent dels Països Catalans a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània de València. La inauguració tindrà lloc el 8 de maig a les 19 h, i l’exposició es podrà veure al centre cultural fins al 18 de juliol.

L’exposició fa un recorregut per tres dècades de periodisme compromès, des dels grans moments d’impacte informatiu, com els atemptats de l’11-M o la gestió de la Dana del govern valencià de Carlos Mazón, fins als reptes presents davant l’auge de la desinformació i l’ofensiva contra els drets lingüístics i democràtics. La mostra posa en valor l’evolució tecnològica i periodística de VilaWeb, pioner en l’àmbit digital, i planteja també una reflexió sobre el futur de la informació independent en una societat cada vegada més polaritzada.

Per al director de VilaWeb, Vicent Partal, «fer aquesta exposició a València i començar en aquesta ciutat els actes del trenta aniversari fa una especial il·lusió perquè d’alguna manera ací va nàixer el diari i en el nostre trajecte el País Valencià ha estat una de les peces claus per a poder construir un diari d’abast nacional com és avui VilaWeb».

En aquest sentit cal remarcar que l’exposició té dues ales. Una està dedicada a explicar la història i els principis editorials i periodístics de VilaWeb i l’altra a mostrar l’aplicació d’aquests principis en el cas de l’episodi de gota freda que va afectar greument el País Valencià i de l’intent de manipulació que n’ha fet el govern de la Generalitat Valenciana.

Periodisme innovador als Països Catalans

L’any 1995, en un context de gran incertesa tecnològica, va néixer una nova manera de fer periodisme: digital, independent, en català i amb una mirada pròpia i rigorosa sobre el món. Amb una redacció que gestionava la web a mà amb FTP i Telnet, i un servidor allotjat a Londres, VilaWeb es va consolidar com a mitjà pioner digital, capaç d’innovar constantment amb formats interactius, edicions locals i connexions internacionals. Des dels seus inicis, VilaWeb ha estat una eina de contrapoder i de servei públic, amb l’ambició de fer del periodisme un instrument de transformació i d’identitat col·lectiva.

Al llarg d’aquestes tres dècades, VilaWeb ha sabut combinar innovació i coherència, adaptant-se als canvis tecnològics i socials sense renunciar mai als seus valors fundacionals. Ha estat al costat dels moments clau del país, ha promogut espais de diàleg i ha apostat per formats nous, consolidant-se com a referent informatiu per a milers de lectors. El projecte ha crescut i s’ha sostingut per una comunitat de 25.000 subscriptors. Una comunitat compromesa i activa, que representa la base principal dels ingressos del mitjà. No obstant això, VilaWeb ofereix un accés lliure a la informació per a tothom, reafirmant el seu compromís amb els lectors.

Un mitjà nadiu digital

VilaWeb arriba a trenta anys com un exemple d’evolució constant dins del panorama digital, anticipant-se als canvis tecnològics que han transformat el periodisme. Amb els anys, la premsa digital internacional ha anat consolidant-se fins a capgirar la importància de la jerarquia dels mitjans. VilaWeb ha aportat el rigor i el mètode del periodisme a un món en què les xarxes socials han obert grans escletxes de llibertat i, alhora, de confusió.

Enguany, VilaWeb celebra tres dècades no només mirant enrere, sinó projectant-se cap al futur. Amb la irrupció de la intel·ligència artificial, la lluita contra la desinformació i la necessitat de mantenir l’atenció d’un públic cada vegada més fragmentat, el mitjà es prepara per continuar creixent i transformant-se, apostant per noves narratives digitals i reforçant la comunitat de lectors compromesos. El projecte continua fidel als seus principis, però amb la mirada posada en un futur on el periodisme de qualitat tindrà un paper clau en la defensa de la democràcia i la llibertat d’expressió.