Trump anuncia aranzels del 30 per cent a les importacions de la Unió Europea a partir del primer d'agost

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat la imposició, a partir del pròxim 1 d'agost, d'aranzels del 30 per cent per a tots els productes de la Unió Europea.

«A partir de l'1 d'agost de 2025, cobrarem a la Unió Europea un aranzel de només el 30% sobre els productes de la UE enviats als Estats Units, independent de tots els aranzels sectorials», ha fet saber Trump a través d'una carta publicada en la seva plataforma Truth Social i dirigida a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

Com ha fet en dies previs amb altres països, Trump ha anunciat que farà marxa enrere en la seva decisió «si la Unió Europea o les seves empreses decideixen fabricar productes als Estats Units».

«De fet, farem tot el possible per a obtenir les aprovacions de manera ràpida, professional i rutinària; és a dir, en qüestió de setmanes», afegeix la missiva abans d'avisar, també seguint el format habitual que si per alguna raó la UE decideix augmentar els seus aranzels i prendre represàlies, «la quantitat que triï per a augmentar-los s'afegirà al 30% que cobrem».