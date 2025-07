El PKK inicia el desarmament: «Davant la creixent pressió feixista a tot el món i l'actual massacre al Pròxim Orient, el nostre poble necessita una vida pacífica, lliure, igualitària i democràtica»

El Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) ha protagonitzat aquest divendres una simbòlica cerimònia al nord de l'Iraq per a donar inici al seu procés de desarmament i dissolució, anunciat després de l'històrica crida amb aquesta finalitat formulada al febrer pel seu líder empresonat, Abdul·là Ocalan.

La cerimònia de desarmament ha arrencat a primera hora del dia en una zona de coves de la província de Sulaimaniya, un acte en què participen representants de diversos partits polítics i un grup d'entre 30 i 45 milicians del PKK que lliuraran les armes com a gest simbòlic.

Segons les informacions recollides per la cadena de televisió kurda Rudaw, membres de delegacions de Turquia, Estats Units i països europeus són presents a la cerimònia, si bé de moment no ha estat publicada una llista de participants en aquests actes.

El Grup per a la Pau i la Societat Democràtica, integrat per milicians del PKK i fundat per a «accelerar el procés de canvi democràtic i transformació» després de la crida d'Ocalan a un desarmament, ha destacat que la cerimònia representa «un fet històric». «Destruïm voluntàriament les nostres armes, en presència seva, com a gest de bona voluntat i determinació», han dit.

«Esperam que aquest pas porti pau i llibertat i generi resultats positius per al nostre poble, els pobles de Turquia i el Pròxim Orient i per a tota la humanitat, especialment les dones i els joves», han assenyalat els participants en l'acte, els quals han ressaltat que «les coses no han arribat de forma fàcil i sense cost, sense haver de participar en la lluita».

«Davant la creixent pressió i explotació feixista a tot el món i l'actual massacre al Pròxim Orient, el nostre poble necessita més que mai una vida pacífica, lliure, igualitària i democràtica», han sostingut. «En aquest context, comprenem plenament la grandesa, la rectitud i la urgència del pas que hem fet», han destacat, segons l'agència kurda de notícies Firat.

En aquest sentit, han demanat «solidaritat» amb el poble kurd i «un paper més actiu» de cara a assolir l'alliberament d'Ocalan i «una solució democràtica a la qüestió kurda, així com per a desenvolupar i reforçar la lluita i la solidaritat internacional, democràtica i socialista a nivell global». «L'opressió i l'explotació acabaran i la llibertat i la solidaritat prevaldran», han dit.