Netanyahu proposa Donaid Trump per al Premi Nobel de la Pau

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha proposat al Comitè Noruec del Nobel la candidatura del president dels Estats Units d’Amèrica, Donald Trump, per al Nobel de la Pau, un extrem que ha transmès aquest dilluns a l'inquilí de la Casa Blanca durant la seva visita a Washington.

«Està forjant la pau mentre parlam en un país i una regió rere l’altra. Així que vull presentar-li, senyor president, la carta que vaig enviar al Comitè del Premi Nobel. El propòs per al Premi de la Pau, que és ben merescut, i vostè hauria de rebre-lo», ha declarat Netanyahu davant els periodistes a la Casa Blanca fent lliurament de la seva missiva al mandatari estatunidenc.

Trump ha agraït la nominació, subratllant que «venint de vostè (per Netanyahu) en particular, és molt significatiu».

El cap de l'Executiu israelià ha arribat aquest dilluns a Washington per a reunir-se amb el seu aliat, mentre una delegació del seu país es troba a Doha, Qatar, per a les negociacions per a un acord d'alto-el-foc en la Franja de Gaza.

Netanyahu no és el primer líder estranger a nominar a Trump, que cobeja des de fa temps un Nobel. El mes passat, el Govern del Pakistan va decidir «recomanar formalment» al mandatari estatunidenc per la seva tasca diplomàtica durant la crisi entre el país asiàtic i la seva veïna Índia, en aconseguir a principis de maig un acord d'alto-el-foc entre tots dos governs després dels atacs creuats a Caixmir.