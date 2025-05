Trump amenaça la UE amb aranzels del 50% i a Apple del 25%

El president dels EUA, Donald Trump, ha reactivat la guerra comercial després d’unes quantes setmanes relativament tranquil·les. Ha amenaçat la UE d’aplicar aranzels del 50% a partir del primer de juny i ha assenyalat Apple per fabricar fora dels EUA. Per això, ha deixat caure un possible aranzel del 25% als iPhones.

En el cas de la UE, el dirigent ha dit que les negociacions comercials no havien donat fruits i, per això, ha amenaçat amb aranzels del 50%, en un missatge a la seva xarxa, Truth Social. De fet, ha dit que la UE s’havia creat per aprofitar-se dels EUA en l’àmbit comercial. Així mateix, ha acusat la UE de mantenir un seguit d’obstacles comercials –com ara l’IVA o les «ridícules» sancions contra empreses– que, segons ell, han causat un dèficit comercial amb els EUA que considera del tot inacceptable. Pressió a Apple Trump també ha advertit públicament Apple que hauria de pagar un aranzel d’almenys el 25% si continuava fabricant els iPhones fora dels EUA. «Fa temps que vaig informar Tim Cook que esperava que els iPhones que es venguessin als Estats Units es fabriquessin i es muntessin als Estats Units, no a l’Índia ni en cap altre lloc», ha dit en un missatge. Aquest moviment és un nou intent del dirigent d’obligar Apple a traslladar la producció al territori nord-americà. La setmana passada ja havia dit que tenia «un petit problema» amb Tim Cook arran de les informacions que apuntaven que la companyia planeja de canviar l’assemblatge dels telèfons destinats al mercat nord-americà de la Xina a l’Índia.