Augmenten a més de 52.800 els morts per l'ofensiva d'Israel contra Gaza

El balanç de morts a causa de l'ofensiva oberta per l'Exèrcit d'Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs del 7 d'octubre de 2023 ha superat la barrera dels 52.800, als quals se sumen prop de 119.500 ferits, segons han denunciat aquest dissabte les autoritats de l'enclavament, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs).

«El balanç de víctimes a causa de l'agressió israeliana ha augmentat a 52.810 morts i 119.473 ferits des del 7 d'octubre de 2023», ha assenyalat el Ministeri de Sanitat de la Franja, que ha especificat que durant les últimes 24 hores han arribat a hospitals de Gaza 23 morts i 124 ferits.

A més, les autoritats ha indicat que des del 18 de març, data en la qual les autoritats israelianes van trencar l’alto el focpactat amb Hamàs al gener i van reactivar la seva ofensiva contra la Franja, s'han confirmat 2.701 morts i 7.432 ferits.

No obstant això, han subratllat que encara hi ha cossos «entre els enderrocs i tirats als carrers» pel fet que els serveis de rescat i emergència no poden arribar a algunes zones a causa de les operacions militars israelianes, per la qual cosa es tem que la xifra de víctimes sigui major.

Les autoritats d'Israel van bloquejar el 2 de març l'entrada d'ajuda en la Franja i van trencar posteriorment l’alto el foc, reactivant la seva ofensiva militar contra Gaza, llançada en resposta als atacs de Hamàs del 7 d'octubre de 2023, que van deixar uns 1.200 israelians morts i prop de 250 segrestats, segons el balanç oficial.