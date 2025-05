Violència extrema i una catàstrofe natural: l’est de la República Democràtica del Congo necessita ajuda

Les organitzacions Veïns Sense Fronteres (VSF) i Amani na Tumaini Kwetu (ATK) han organitzat una acció de solidaritat amb la finalitat de donar suport a unes 150 famíies, activistes i periodistes que lluiten per defensar els drets humans a l’est de la República Democràtica el Congo.

La crisi humanitària que assola l’est de la República Democràtica del Congo, degut a l’escalada del conflicte armat, ha alcançat nivells de violència extrems, el que ha provocat un desplaçament massiu de la població congolesa i una situació límit per als qui, per un motiu o per un altre, romanen al territori.

El nombre de persones desplaçades no deixa de créixer, com és el cas dels camps de persones desplaçades de Kilomoni o Mulongwe (regió d’Uvira). Segons les dades oficials, les quals normalment no tenen en compte tots els factors que afecten la població i queden persones excloses, uns dos milions i mig de persones de quatre províncies (Ituri, Kivu del Sud, Kivu del Nord i Tanganyika) es troben en risc extrem per no tenir accés a aliments i altres elements indispensables per a la vida, més de 8.500 han perdut la vida i més de 10.000 s’han vist forçades a desplaçar-se.

A això cal sumar-li les catastròfiques tempestes que han desolat les mateixes províncies de l’est que sofreixen el creixent conflicte armat, un fet que ha empitjorat ràpidament la precària situació que viuen milions de persones.

Què pots fer?

Des de VSF i ATK convide tothom que vulgui participar i fer una aportació, a banda del compartir el missatge i «ser la veu d’un poble silenciat». Amb el recaptat les dues entitats treballaran per a proporcionar aliments, productes bàsics, kits d’higiene i suport a les persones defensores dels drets humans que es troben en risc.

IBAN: ES36 2056 0004 4110 0055 9425

Concepte: APORTACIÓ CONGO