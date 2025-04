El Tribunal Suprem dels EUA ordena suspendre les expulsions de migrants basades en la Llei d'Enemics Estrangers

El Tribunal Suprem dels Estats Units ha ordenat aquest dissabte al Govern de Donald Trump que suspengui les expulsions emparades en l'anomenada Llei d'Enemics Estrangers que empra la Casa Blanca per a empresonar a El Salvador a migrants irregulars acusats de pertinença a organització terrorista.

«S'ordena al Govern no traslladar a cap membre de la suposada classe de detinguts des dels Estats Units fins a una altra ordre d'aquest Tribunal», assegura l'ordre del Suprem, amb l'opinió contrària dels magistrats conservadors ClarenceThomas i Samuel Alito. L'ordre afecta particularment els detinguts que ara mateix es troben en el centre de detenció de Bluebonnet, en el nord de l'estat de Texas, acusats de formar part de l'organització criminal Tren d’Aragua.

La decisió del tribunal ha estat publicada després d'un litigi d'emergència impulsat pels advocats de la Unió Estatunidenca per les Llibertats Civils (ACLU, per les seves sigles en anglès) davant una nova partida imminent d'expulsió de veneçolans detinguts. Tots ells, segons l'apel·lació presentada per l’ACLU, eren «pujats a autobusos, presumiblement amb destinació a l'aeroport».

En declarar el Tren d’Aragua com a entitat terrorista, l’Adminstración Trump argumenta que està facultada per a aplicar aquesta polèmica llei, redactada en el segle XVIII per al seu ús en temps de guerra. La llei només s'ha invocat en tres ocasions anteriors en la història dels Estats Units, la més recent durant la Segona Guerra Mundial per a recloure a civils estatunidencs d'origen japonès en camps d'internament.

L'Administració Trump va acabar emprant la llei per a expulsar «en calenta» els migrants que identificaven com a membres d'aquesta organització criminal, independentment del seu estatus migratori i sense complir el protocol necessari. A més, els advocats dels afectats han rebutjat a vegades cap vincle entre els seus clients i el Tren d’Aragua o altres màfies declarades com a grups terroristes com el MS-13, la Mara Salvatrucha.

«Ens sentim profundament alleugerits que el Tribunal hagi bloquejat temporalment les deportacions, perquè aquestes persones corrien perill imminent de passar la resta de les seves vides en una brutal presó salvadorenca sense haver tingut mai el degut procés», ha manifestat l'advocat de l’ACLU, Lee Gelernt, en comentaris a la cadena pública estatunidenca NPR.

La Casa Blanca encara no ha respost a aquest dictamen, en un nou episodi de les constants topades ocorregudes entre la segona Administració Trump i la Judicatura del país, a qui el mandatari acusa de restringir per motius polítics les seves competències executives. Fins ara, el Suprem només s'havia pronunciat de manera ambigua sobre la qüestió de les expulsions en admetre la seva execució sempre que els acusats tinguessin l'oportunitat prèvia de defensar-se davant un tribunal.