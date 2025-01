Sumar Illes Balears, Més per Palma i altres entitats abandonen X en defensa dels valors democràtics i socials

Sumar Illes Balears exposa que «com a partit polític compromès amb els valors de la justícia social, els drets humans i la defensa dels interessos del nostre país, hem decidit abandonar també la xarxa social X, una plataforma que actualment es troba sota el control del magnat Elon Musk, mà dreta del nou president dels EUA, Donald Trump, i obrir compte a Bluesky».

Tal com altres organitzacions socials i polítiques, Sumar Illes Balears pensa «que el duet Trump/Musk és un perill per al futur de la humanitat i la Democràcia mundial en negar l'existència de la crisi climàtica en les primeres declaracions com a màxims mandataris dels EUA. , atemptar contra els drets fonamentals del col·lectiu LGTBIQ+ i anunciar possibles aranzels a productes espanyols, cosa que representa un atac directe a la nostra economia i al nostre sector industrial i primari i a la lluita contra el canvi climàtic, que recordem té com a zona zero la conca mediterrània, segons la comunitat científica».

A més, la formació política condemna «el gest públic i inacceptable per part d'Elon Musk de celebrar públicament la investidura de Donald Trump fent la salutació nazi. Aquest tipus de comportaments no representen els valors que defensem i no podem, com a organització política, continuar contribuint al benefici econòmic d'una persona que actua en contra dels interessos d'Espanya i de la Democràcia i representa el costat més fosc a què s'ha enfrontat la nostra civilització des de la Segona Guerra Mundial».

De la mateixa manera, Més per Palma ha decidit tancar la seva presència en aquesta xarxa social, com a resposta a «l’augment preocupant de la desinformació, dels discursos d’odi i de les greus ingerències en els processos democràtics que es perpetuen des de la plataforma». Aquesta decisió, també, coincideix amb la presa de possessió de Donald Trump als Estats Units, «un fet que exemplifica que aquesta xarxa social s’ha convertit en una eina de manipulació i de polarització global».

El partit ecosobiranista argumenta que la seva decisió «ha estat alimentada pel paper fonamental d’Elon Musk qui, des de l’adquisició de Twitter, ha contribuït a la proliferació de discursos extremistes i a la deslegitimació d’institucions democràtiques arreu del món». "No podem ser còmplices d’un espai que s’utilitza per destruir la democràcia i fomentar l’odi, la crispació i la divisió social", ha afirmat Neus Truyol, portaveu de Més per Palma.

«La nostra formació aposta per una comunicació responsable i ètica que fomenti el diàleg, el debat i el respecte. No volem contribuir a l’espiral de desinformació i odi que fomenta aquesta plataforma. Twitter s’ha convertit en una eina de l’extrema dreta i dels seus afins. Les persones amb més concentració de riquesa del planeta estan manipulant la societat per carregar-se la democràcia. Així imposen els seus interessos econòmics i particulars. Per això, continuarem fent feina a través de xarxes socials on els drets democràtics siguin respectats i assegurin un debat públic basat en la veracitat. De moment continuarem presents a Bluesky, Instagram, Facebook i TikTok», ha manifestat Truyol.

D’altra banda, Podem Palma ha defensat una altra posició, tot i ser crítics amb el context en què vivim: «Des de Podem Palma creiem legítim que els usuaris abandonin X. Però nosaltres i les nostres representants tenim la responsabilitat de disputar tots els espais. No podem rendir-nos davant l'auge de la internacional feixista. Ens quedem fins que ens facin fora. Ni un pas enrere!»

La coordinadora de Podem Illes Balears i diputada a l’Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, ha citat el tweet del seu partit polític per afegir-hi: «En Podem estem acostumades a lluitar amb tot en contra, fins i tot el tauler. La meva responsabilitat política i com a càrrec públic és no abandonar X. No hi ha cap xarxa social, plató i espai de poder lliure de la ingerència de feixistes i milionaris. Ni tan sols els parlaments».